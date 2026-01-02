Feijóo advierte a Vox: “Ganar sin querer gobernar solo funciona durante un tiempo”

El presidente nacional del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lanzó un aviso a Vox sobre su estrategia de presentarse a las elecciones “para no gobernar”. En una entrevista con Servimedia, la primera que concede en 2026, Feijóo reconoció que la salida de Vox de los ejecutivos del PP ha favorecido al partido de Santiago Abascal, que ha recuperado terreno en las encuestas —algunas lo sitúan en el 18%— y logró un “buen resultado” en Extremadura, donde obtuvo el 16,9% de los votos en las elecciones del 21 de diciembre.

“Otra cosa es que un partido sea realmente útil si se presenta a las elecciones para no gobernar”, afirmó Feijóo. “Los partidos nos presentamos para pedir el voto y que ese apoyo se traduzca en un programa de gobierno. Pero si hay formaciones que no quieren gobernar y les va bien... Puede funcionar durante un tiempo, pero no siempre”.

Priorizar la gobernabilidad y normalizar pactos

Feijóo defendió que el PP es actualmente “el único partido que puede gobernar en España” y subrayó que abandonar los gobiernos puede ser rentable para Vox a corto plazo, pero señaló que gobernar implica asumir responsabilidades, tomar decisiones y demostrar madurez política.

En el caso de Extremadura, Feijóo dejó claro que el PP buscará acuerdos estables con Vox para la investidura de María Guardiola, dejando al PSOE fuera de la ecuación. “Los extremeños han decidido que haya un gobierno del PP que necesite pactos estables o puntuales con Vox, porque el 60% de la población quiere entendimiento entre PP y Vox”, explicó.

Respecto a posibles exigencias de Vox, como ocupar la vicepresidencia del Gobierno extremeño, Feijóo evitó entrar en detalles y centró su análisis en el “legado letal” de Sánchez, y en que la mayoría de los ciudadanos votó a la derecha “en contra de Sánchez” más que a favor de Vox.

Repetición electoral, una irresponsabilidad

Feijóo advirtió que cualquier repetición electoral sería “una irresponsabilidad” por parte de los partidos que la provocasen y reiteró que ninguna formación puede impedir que otra gobierne: “Puedes presentarte a las elecciones sin querer gobernar, pero no puedes bloquear a quien sí quiere hacerlo”, señaló.

El líder popular recordó que el PP obtuvo 18 puntos más que el PSOE y 26 más que Vox, y que la formación conservadora logró más votos que PSOE y Vox sumados. “Si se respeta el resultado de las urnas, María Guardiola podrá gobernar”, concluyó.

Feijóo también reclamó mayor reconocimiento para la victoria del PP en Extremadura, considerada histórica, frente al protagonismo mediático de Vox, tercera fuerza parlamentaria en la Asamblea. Además, destacó la felicitación del presidente del PP europeo, Manfred Weber, que subrayó el éxito de los populares españoles en un contexto europeo donde la extrema derecha crece frente a los partidos tradicionales de centroderecha.