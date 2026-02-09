Feijóo pide a Abascal responsabilidad y avisa que los españoles "castigarán" a Vox si se convierte en "un muro"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes "responsabilidad" a Vox para "entenderse" y no "bloquear" un Gobierno de Jorge Azcón en Aragón. Es más, ha avisado de que los españoles "castigarán" a Vox si se convierte en un "muro", después de que el Partido Popular haya ganado las elecciones en esa región.

Feijóo, barones territoriales de la formación, parlamentarios del Grupo Popular y miembros de Nuevas Generaciones del PP han recibido con una ovación al candidato popular a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, unas horas después de la victoria agridulce del partido en las elecciones de Aragón.

El PP ganó las elecciones en Aragón de este 8 de febrero, pero perdió dos escaños con respecto a mayo de 2023 y el 1,2% de los votos. Los populares habían adelantando los comicios para depender menos de Vox, pero ahora necesitarán más a los de Abascal, que duplican sus resultados al pasar de 7 a 14 escaños y se convierte en el claro ganador de la cita con las urnas de este domingo.

Pide "no repetir errores de 2023" y "no bloquear" la alternativaI

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, Feijóo ha arrancado su discurso dando la enhorabuena a Azcón por "confirmar la segunda victoria consecutiva indiscutible" del PP en Aragón.

Según ha añadido, el candidato del PP ha "consolidado el liderazgo" y "ampliado de forma clara la distancia con la segunda fuerza", el PSOE, al que aventajan ocho escaños. "Nunca en la historia se había registrado mayor diferencia de escaños y de porcentaje de votos entre el PP y el PSOE en esta comunidad", ha destacado.

Después se ha dirigido expresamente a la formación de Santiago Abascal para pedirle "responsabilidad". "Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles", ha proclamado.

En este sentido, Feijóo ha dicho que el PP "respeta" a todos los votantes de Vox pero también ha pedido respeto para los votantes del Partido Popular, "que son la mayoría y los que han ganado". "No confundan un buen resultado siendo terceros con ser primeros", ha advertido.

Mano tenidida a Vox para "entenderse" dentro de la constitución

El líder del PP ha indicado que es "evidente" que PP y Vox no son "lo mismo" y no se van a "poner de acuerdo en todo", pero se ha mostrado convencido de que "hay puntos de acuerdo coherentes" entre ambos partidos en el marco de la Constitución. Dicho esto, ha avisado a los de Abascal que no se puede "frustrar a la gente".

"Vox no puede convertirse en un muro porque los españoles no han votado eso. Y porque yo no soy Sánchez. Aquí se convence, no se impone. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada", ha aseverado.

Feijóo ha advertido a Vox de que la gente está esperando una alternativa y que los españoles "tomarán buena nota" si no se consigue. "Y no sea que igual que han castigado a un mal Gobierno, como el de Sánchez, castiguen también a quien no deje gobernar", ha avisado, para subrayar que el "cambio es imparable".

"La gente ya no soporta a Pedro Sánchez"

Feijóo ha expuesto tres "conclusiones" de los resultados: los aragoneses "han dicho claramente que quieren que gobierne" Azcón; también han manifestado en las urnas que deben "entenderse y hacerlo con responsabilidad", porque es una "obligación" no "frustrar a la gran mayoría de aragoneses"; y, en tercer lugar, la gente "ha dicho a Sánchez que ya basta".

Feijóo ha afirmado que "cualquier partido firmaría un resultado" como el que ha logrado el PP. "Los aragoneses le han dicho a Sánchez que ya basta. Le han dicho a Sánchez que lo que él resiste, el pueblo ya no lo aguanta. Se lo han dicho desde hace mucho tiempo, elección tras elección", ha dicho, para añadir que el pasado mes de diciembre ya se lo dijeron en Extremadura, donde el PSOE sufrió otro revés electoral.

Según Feijóo, el PSOE ha tenido en Aragón "el peor resultado con la ministra portavoz de Sánchez, peor que el que tuvo con el dimitido Gallardo en Extremadura". "Se lo van a seguir diciendo los ciudadanos en Castilla y León, en Andalucía y cuando toque en España también. La respuesta va a seguir siendo la misma", ha pronosticado.

En este sentido, el líder del PP ha afirmado que "la gente ya no soporta ni a Sánchez ni a su Gobierno" y se ha preguntado "cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo". "¿Cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿Cuántas debacles más para que se vayan?, ha exclamado.

"El PP ya no compite por ganar, compite por no quedar tercero"

Según Feijóo, el PSOE "ya no compite con el PP por ganar" sino que "compite por no quedar tercero". "¿Quién les ha visto y quién les ve?", ha enfatizado, criticando la campaña de Alegría por su mensaje sobre las pensiones al "jugar con el miedo" con "bulos" y "cayendo en la difamación del adversario". Sin embargo, ha dicho que los "trucos de siempre" del PSOE "ya no cuelan" porque España "lo tiene perfectamente calado".

También ha criticado que en campaña le citaran a comparecer en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana y el anuncio de la regularización masiva de migrantes. A su entender, el Gobierno "ya parece una tómbola, intentando cambiar de conversación" tras el accidente ferroviario de Adamuz, que costó la vida a 47 personas.

"Hemos de decir, a la vista de los resultados, que les ha salido mal. Nosotros los pusimos en su sitio y la gente en las urnas también. ¿Y sabéis cuál es su sitio? En cada elección, la oposición. En el futuro, la irrelevancia. Y en el pasado, una vergüenza nacional. Ese es el sitio al que ha llevado Pedro Sánchez al PSOE", ha asegurado.

Según Feijóo, el PSOE "ha desconectado por completo con los españoles" e "ignora que España ha cambiado". Por eso, ha proseguido, que a "sus consignas de siempre tan rancias" alertando de que "cuidado que a lo mejor viene" el PP con Vox, la gente "ha respondido con claridad con un nuevo vapuleo democrático". "Tanto ocuparse de Marte y nadie le ha dicho a Sánchez que está a años luz de España es él", ha manifestado.

Cree que lo de Sánchez se parece más a "Torrente presidente"

En este punto, y después de que Sánchez haya anunciado una ofensiva contra la "tecno-casta" de las redes sociales y la prohibición de las redes sociales a menores de 14 años, Feijóo ha avisado: "protección al menor, sí, control a los adultos, en ningún caso".

Feijóo ha insistido en que el PSOE pierde porque "la gente ya no le soporta": "La gente no soporta que le tomen por idiota, no soporta que su dinero se tire en privilegios y mordidas, no soporta que el aprovechado logre más que el honrado, no soporta pagar más impuestos y que nada funcione, no soporta que no haya ningún límite moral".

Feijóo ha asegurado que el PP sí que va a escuchar a los españoles y haciendo propuestas, a diferencia del jefe del Ejecutivo. "Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente Presidente, allá él".

Finalmente, el líder de los `populares` ha dicho además que el PP va a buscar "seguir ensanchando su proyecto" para "construir una alternativa amplia, fuerte y duradera" que sea capaz de "volver unir y de volver a empujar el país hacia adelante".