Feijóo se siente preparado para el cambio político: “La campaña para lograr el cambio en España empieza hoy”

En la sede del Partido Popular y tras recibir a Juanma Moreno, ganador de las elecciones de Andalucía, Alberto Núñez Feijóo afirmó que la campaña para lograr en España empieza hoy.

El líder popular se siente preparado para líder ese cambio y afirma que tras las victoria del Partido Popular en las cuatro elecciones autonómicas, celebradas en los últimos meses, España ha dejado claro que quiere un cambio.

Feijóo ha indicado que ese cambio "no es una mera sustitución o alternancia", sino "un cambio profundo" que va a "romper con todo lo que ha degradado la vida pública española" sin "romper este país", "enfrentarse a todas las mentiras y los fraudes" sin "enfrentar a los españoles" y "regenerar las instituciones sin colonizarlas".

"Quiero decir también qué cambio voy a liderar: Será un cambio de dirección, un cambio con valores y un cambio con programa", expresó Feijóo.

El problema es el gobierno

En su intervención en Génova tras recibir a Juanma Moreno afirmó que “la gente ya conoce el problema. El problema es el gobierno”, manifestó el líder del Partido Popular. Para Feijóo el discurso del miedo del gobierno ya no funciona porque "lo que da miedo es que todo siga igual en España".”Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo", dijo.

Felicitación a Moreno

Feijóo, junto a más cargos del PP recibió a Moreno con una gran ovación a su llegada a la sede nacional en la calle Génova. La victoria de Moreno fue “clara, inapelable y amplia", apuntando que este hecho acerca a España a otra manera de gobernar "más seria, limpia y útil". Con esta victoria Andalucía tendrá cuatro años de estabilidad política declaró Alberto Núñez Feijóo.

"El Partido Popular gana elecciones desde la oposición y desde el gobierno. Esa es otra gran lección del día de ayer. Hay una forma de hacer política limpia, honesta y decente que sí es premiada. Ese es el modelo que merece el Gobierno de la nación. Y el que tendrá".

Rueda reconoce que Vox será decisivo y ve “lógico” negociar

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, felicitó al popular Juanma Moreno, “el ganador sin ninguna duda” de las elecciones en Andalucía, y pidió poner en valor las mayorías absolutas, reconociendo que Vox tendrá en la comunidad andaluza un papel “decisivo”. A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, el titular del Gobierno gallego argumentó que los resultados del pasado domingo ponen de manifiesto “lo complicadas que son las mayorías”.

Al mismo tiempo, tildó de “nefasto” el resultado del Partido Socialista. “El resultado del PSOE es nefasto, su peor resultado de la historia; el de Juanma Moreno es el segundo mejor y el del PSOE es el peor. Los mensajes son claros. En uno y en otro sentido”, manifestó.

Tras lamentar que el objetivo de repetir mayoría absoluta “no se consiguió”, Rueda pidió poner en valor “el alto porcentaje” de voto logrado por Moreno Bonilla. “Es cierto, Vox ha aumentado menos de lo que esperaba y ahora puede ser decisivo”, aseveró antes de criticar a los que “dicen que es impensable llegar a un acuerdo” porque, en su opinión, “desprecian lo que dicen los electores andaluces”.

Preguntado por el hecho de que Vox aumente su presencia en las autonomías, el presidente de la Xunta insistió en que se debe “respetar lo que quieren los electores”, ya que, a su juicio, en las elecciones, “la gente pronunciándose está expresando cómo quiere que sean los gobiernos y hay que darle normalidad a esto”. Por eso, apuntó que “lo lógico” es “entablar negociaciones”.