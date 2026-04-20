Feijóo ve "coherente" que Machado no se reúna con Sánchez porque "sigue compadreando con el régimen de Maduro"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado este lunes de “coherente” que la líder opositora venezolana María Corina Machado no se reúna con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de “seguir todavía compadreando con el régimen de Maduro”. Además, ha recordado que España ha pedido que se levante la “suspensión de las sanciones de la UE” al Gobierno de Delcy Rodríguez.

“La señora Corina ha sido coherente con lo que ha dicho, con lo que hace y con lo que ha sufrido”, ha declarado Feijóo a su llegada al desayuno informativo con Machado organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid.

El jefe del Ejecutivo había expresado su disposición a reunirse con la opositora venezolana si ella lo solicitaba. Sin embargo, Machado justificó su decisión de no verse con Sánchez aludiendo al encuentro del presidente con líderes como Lula da Silva (Brasil) o Gustavo Petro (Colombia) en Cataluña. “La reunión en Barcelona es la demostración por la que no es conveniente”, señaló.

Crítica a los cánticos en la Puerta del Sol

Preguntado por la decisión de Machado de rechazar el encuentro con Sánchez, Feijóo ha insistido en que la propia líder venezolana lo ha explicado “muy bien”. A su juicio, “tener una reunión con el presidente del Gobierno, que sigue compadreando con el régimen de Maduro, no tiene ningún sentido”.

Además, ha señalado que España ha pedido levantar la suspensión de sanciones de la Unión Europea contra el entorno de Delcy Rodríguez, algo que considera “incompatible con la democracia y con la coherencia de un país occidental”.

Interrogado por los cánticos escuchados en la Puerta del Sol contra Delcy Rodríguez, Feijóo ha afirmado que rechaza tanto los insultos como las respuestas a ellos: “Yo no estoy de acuerdo ni con los que insultan ni con los que son insultados”, ha concluido.