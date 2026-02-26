Feijóo ve "deseable" que el emérito regrese a España para "reconciliar" a los españoles con quien "paró el 23F"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que sería "deseable" que el Rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, regresara a España. A su entender, la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".

Así se ha pronunciado Feijóo un día después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase el acuerdo de Consejo de Ministros por el que se acuerda la desclasificación de los documentos relativos al golpe de Estado del 23F llevado a cabo por el teniente coronel Antonio Tejero por entender que ya no suponen un "riesgo para la seguridad y defensa del Estado".

Esos documentos recogen el compromiso de Don Juan Carlos I con el orden constitucional y su papel clave para frenar el intento de golpe de Estado. "Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España", afirmó entonces.

Recuerda que el propio emérito "ha reconocido errores"

El presidente del PP considera que la desclasificación de los documentos del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". "Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", afirma en un mensaje en `X`, que ha recogido Europa Press.

Feijóo ha indicado que el propio emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria" pero subraya que "quien contribuyó a sostener" la democracia y las libertades "en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".