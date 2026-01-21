Trump descarta usar la fuerza para hacerse con Groenlandia, pero reclama comprarla

La invasión militar de Groenlandia por parte de Estados Unidos está descartada. "No quiero usar la fuerza, no usaré la fuerza", ha asegurado el presidente Trump, quien, desde Davos, no ha ocultado su enorme ambición por hacerse con una isla que ha definido como "estratégica" por cuestiones de seguridad "nacional e internacional".

De hecho, su ubicación "entre China, Rusia y Estados Unidos" es el único aspecto de interés que ha destacado Trump de Groenlandia; y precisamente el hecho de que no albergue tierras raras o cualquier otro material relevante es lo que le ha llevado a lamentar el mal trato que le ha dispensado Europa desde que mostró su voluntad de adquirir este territorio. "Se me está criticando de forma muy negativa", ha reprobado, obviando así las continuas apelaciones al diálogo que le han hecho llegar los distintos líderes europeos y que respondía con amenazas en forma de nuevos aranceles o amagos de ataques terrestres.

De igual modo, ha censurado la "falta de gratitud" mostrada por Dinamarca al no avenirse a negociar la venta de una isla que es apenas un "trozo de hielo". En este punto, ha recordado cómo, hace más de ocho décadas, Estados Unidos llegó a instalar bases en Groenlandia a la vista de que los daneses "eran totalmente incapaces" de defender su territorio; pero sin mencionar el hecho de que el ejército nazi había aprovechado la neutralidad del país europeo durante la II Guerra Mundial para invadirlo.

"La realidad —ha sostenido— es que ningún país está en posición de defender Groenlandia, aparte de Estados Unidos. Somos una gran potencia, más de lo que la gente entiende". Y, dando esto por constatado, el inquilino de la Casa Blanca ha planteado a Dinamarca que tiene dos opciones: "pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos".

El título de propiedad

A este respecto, Trump ha reiterado que "todo lo que pide Estados Unidos es conseguir Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad", porque, como ha reiterado en otras ocasiones, "no se puede defender" la isla sobre la base de "un contrato de arrendamiento".

Consciente, en todo caso, de que Dinamarca no negociará la venta de un territorio que Estados Unidos pretende desde hace "dos siglos", no ha dudado en calificar al país de "ingrato". "Debimos quedarnos ese pedazo de hielo tras la II Guerra Mundial", ha lamentado el mandatario, no sin asegurar que su único objetivo tras la adquisición de Groenlandia es "proteger al mundo".

"Nunca hemos pedido nada", ha protestado, y ha recordado que "algunos países europeos" también han adquirido territorios de terceros "a lo largo de la historia". "No hay nada malo en ello", ha aseverado, tras reafirmarse en que Estados Unidos está siendo "tratado de forma injusta".