La fiscalía contesta al juez ourensano Antonio Piña que no ve fundamentada la querella contra Zapatero

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional, cuyo instructor es el juez ourensano Antonio Piña, que inadmita la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no hay indicios delictivos.

En su informe, el Ministerio Público solicita la desestimación al entender que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados "ni de ningún otro". "El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delito", aclara.

Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". Añade que algunos están basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que resulta insuficiente para incoar una investigación judicial, mientras que otros ya están siendo investigados en procedimientos abiertos.

El Ministerio Público expone que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva", sino que se limita a "conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas", carentes de apoyo fáctico.

El único "hecho indiciario", según Antidroga, es la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, entre los que no se encuentra Zapatero. Con estos datos, el fiscal concluye que "no se puede deducir en modo alguno la implicación" del expresidente español en esas actividades.

La querella no explica el supuesto papel de Zapatero

La Fiscalía indica que en la querella "tampoco se explica mínimamente el papel concreto" que el querellado habría desempeñado en el Cártel de los Soles. Por el contrario, señala que no se describen hechos concretos que permitan deducir acto alguno de preparación, favorecimiento o ejecución de un delito de tráfico de drogas, ni tampoco se aportan indicios, ni siquiera indiciarios, de blanqueo de capitales.

El fiscal resume que la supuesta implicación de Zapatero deriva "únicamente de la relación continuada, directa y privilegiada" con Maduro y su entorno. "De ello deducen que el querellado se convirtió en un colaborador necesario de todas las actividades realizadas por Maduro y su Gobierno, incluidas las delictivas", recoge el informe.

Además, la Fiscalía recuerda que la habitual colaboración de Antidroga con las autoridades estadounidenses permitiría afirmar que cualquier indicio de un delito de tráfico de drogas cometido por el querellado habría sido comunicado a las autoridades españolas.

No ve indicios de blanqueo de capitales

El Ministerio Fiscal señala que el apartado de la querella relativo al enriquecimiento del expresidente sí incluye algunos hechos verificables, como su declaración de bienes o sus actividades como presidente del Gobierno, pero el resto se basa en informaciones publicadas, que considera insuficientes para fundamentar una investigación penal.

"Lo que justificaría la apertura de una investigación judicial es precisamente lo contrario: la presunta procedencia ilícita de los fondos", apunta el fiscal. Así, reitera que "en modo alguno resultan indicios" de que el dinero o los bienes procedan de una actividad vinculada al tráfico de drogas.

La petición de Hazte Oír

En la querella, Hazte Oír atribuía a Zapatero la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, defendiendo la competencia de la Audiencia Nacional al haberse cometido los hechos supuestamente en el extranjero.

La asociación solicitó como medidas cautelarísimas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia semanal del expresidente ante el juzgado. También pidió su declaración como investigado y la citación como testigos del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Hazte Oír sostuvo que "lo ocurrido en Estados Unidos no puede quedarse allí" y defendió que España debe investigar si existen indicios de una organización criminal dedicada al narcotráfico y al blanqueo.

A su juicio, la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático", sino que habría contribuido a facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro. La organización aseguró que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales contra el expresidente.