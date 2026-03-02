El "Scalextric" de Almeida y Ayuso ¿gratis?

Todos los niños de mi generación ansiábamos un ‘Scalextric’, aquel circuito de pequeños coches eléctricos, guiados por la magia de un mando y la habilidad de un dedo.

Parte de esa nostalgia parece embriagar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ambos se empeñaron en que la capital ingrese en el circo de la Fórmula 1. No basta que España disponga ya una sede en Barcelona. No fue suficiente escarmiento la ruinosa experiencia de Valencia.

Tampoco nos sirve el circuito del Jarama. Es necesario arrasar una arboleda y construir uno nuevo, precioso y carísimo. ¿Pagado por el capital privado de Almeida y Ayuso? Ni de coña ¿Quizá a cuenta del dinero público? Según ambos políticos, los madrileños y españoles “no pagarán un euro de su bolsillo”.

Entonces ¿Quién soporta este juguete? Pues el IFEMA Madrid. ¿Y qué es eso? Un consorcio participado em un 62% por dinero público -Ayuntamiento y Comunidad- un 31% por la Cámara de Comercio de Madrid -a su vez regada por dinero público- y un 7% por el antiguo Monte de Piedad de Madrid.

En resumen. Es gratis porque lo paga el IFEMA, aunque ya sabemos que los 10 primeros años no será rentable. Después, posiblemente sí, aunque este primer contrato con la Fórmula 1, curiosamente, sólo abarca 10 años. ¿Quebrará antes el IFEMA como sucedió con el consorcio de Valencia? El tiempo dirá.

Nuestros padres seguían una lógica económica básica. Compraban un juguete según su presupuesto y nos exigían su cuidado. Los políticos de hoy dan discursos paternales a ciudadanos malcriados y derrochan el dinero de todos en cachivaches ruinosos.