La Fiscalía exculpa a Sánchez de la trama de las mascarillas

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “no era el número uno” en la “verdadera organización criminal” que, recalcó, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama. Así lo expresó en su informe final en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. “No se trata de establecer un número uno, un dos, un tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”, pronunció.

Luzón incidió en que Ábalos era “denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, a la vez que ha hecho hincapié en el “matiz” del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró que “quien paga, manda, y quien paga y exige es Aldama”. “Pero habría que hacer también una precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo”, puntualizó. Luzón quiso dejar “claro” que hay que tener eso en cuenta cuando se compara su petición de prisión para el empresario -7 años- con las que solicita para Ábalos (24) y Koldo (19), que “no han necesitado contar con Aldama para la comisión de conductas”.

Ministerio de Fomento

El fiscal aseguró que la presunta trama nace en el seno del Ministerio de Fomento a raíz de la llegada de Ábalos en junio de 2018 y de unas “relaciones personales” que surgieron y que “pronto” convinieron en el “común lucro”, lo que dio pie a una “verdadera organización criminal”. “Fuera como líder o al menos como pieza clave”, Ábalos en “raras ocasiones descendía al terreno de juego, a la ejecución de los delitos”, continuó, “porque para eso contaba con el fidelísimo Koldo”. En cuanto a Aldama, describió que fue la persona que, “en beneficio propio y de terceros, aprovechó la influencia” que “se garantizó mediante el pago de elevadas cantidades de dinero”.

Koldo sostiene que “no decidía nada” y que “no hay pruebas” de mordidas La defensa de Koldo García solicitó en el Tribunal Supremo la absolución del exasesor ministerial alegando que no decidió en la compra de mascarillas, que “no hay ninguna prueba” de que recibiera mordidas de 10.000 euros de Víctor de Aldama y que no formó parte de ninguna organización criminal, que “sí que tiene” el empresario acusado y presunto conseguidor, según añadió. “Koldo no decidía absolutamente nada, no solo en los contratos de mascarillas. Su papel era llevar la agenda del ministro y hacerle favores, ser su asesor personal”, aseguró en su informe final la abogada Leticia de la Hoz, que también reclamó su libertad provisional al entender que no existe riesgo de fuga tras el juicio y el “agravio comparativo” con Aldama.

Aldama recalca su colaboración y dice le “captan” para una trama que no creó La defensa del presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, defendió en el Tribunal Supremo que no constituyó ninguna trama de corrupción, sino que se integró y “se le capta” en una que estaba ya “plenamente asentada”. Dicho eso, puso en valor su “colaboración” para destaparla frente “al aparato estatal”. Así lo dijo su abogado, José Antonio Choclán, ayer en su informe final del juicio contra el empresario, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, y en el que reconoció los delitos que le achacan a su cliente: organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada. Choclán aseguró que “Aldama no constituye, no crea, no es el jefe”.

El abogado de Ábalos califica a Jéssica como “gancho” de Aldama La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos tildó en el Tribunal Supremo a Jéssica Rodríguez, expareja de él, de “gancho” del empresario Víctor de Aldama, al tiempo que manifestó que la contratación de mascarillas a una empresa vinculada al conseguidor del caso Koldo “se produjo de forma absolutamente normalizada”. Así se manifestó el abogado Marino Turiel en su exposición del informe final al explicar que el piso en el que vivía Jéssica en el centro de Madrid -uno de los puntos que se están enjuiciando como un presunto favor al exministro- no se trataba de una dádiva. A su entender, “existe un interés por parte del nexo corruptor” de congratular al entonces ministro.