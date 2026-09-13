Fiscalía exige medidas urgentes ante el aumento de accidentes con patinetes eléctricos

La Fiscalía General del Estado ha urgido a adoptar "todo tipo de medidas" ante el incremento de la siniestralidad en la que se han visto implicados los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctricos.

Así se recoge en la Memoria de la Fiscalía, en la que se reclaman actuaciones no solo de "vigilancia, disciplina y sanción", sino también de carácter "preventivo y educativo". Los fiscales justifican estas iniciativas en la vulnerabilidad de los usuarios de VMP frente a los turismos, pero recuerdan que estos vehículos son también "vulnerantes frente a los peatones". El Ministerio Fiscal confirma la apertura de diversos procedimientos penales y acusaciones por delitos imprudentes, algunos con resultado de fallecimiento o lesiones graves.

A ello se suma el "elevado volumen" de denuncias administrativas registradas en las ciudades, encabezadas por la circulación por las aceras, el transporte de dos o más ocupantes y el uso de teléfonos móviles o auriculares al volante. Además, la Fiscalía advierte sobre las dificultades periciales para catalogar estos vehículos cuando se detectan indicios de que han sido modificados para funcionar como auténticos ciclomotores o motocicletas.

Repunte de expedientes por drogas al volante

El informe del Ministerio Fiscal demanda también políticas preventivas ante el "progresivo y alarmante" aumento de las causas por consumo de drogas entre conductores, relacionado con un trasvase del hábito del alcohol hacia otras sustancias. Durante el último año se tramitaron 60.492 expedientes administrativos por este motivo.

La Fiscalía vincula este incremento al refuerzo de los controles en carretera, que alcanzaron las 144.900 pruebas de detección de drogas (un 18% más que el ejercicio anterior). En contraste, se ha registrado un descenso del 25% en las denuncias por negativa a someterse a los test de alcohol y drogas.

Respecto al exceso de velocidad, la Memoria refleja una moderación en la cifra de acusaciones y condenas, con caídas del 5% y del 2% respectivamente. Pese a este leve descenso, el volumen total de condenas se sitúa como el segundo más alto de toda la serie histórica.