¿Tienes patinete eléctrico? Estas son las nuevas reglas que llegan en octubre

Los usuarios de patinetes eléctricos en Ourense tendrán que adaptarse a nuevas normas de circulación a partir del próximo 1 de octubre. La reforma del Reglamento General de Circulación aprobada por el Gobierno introduce nuevos requisitos para los vehículos de movilidad personal (VMP), con especial incidencia en la edad de los conductores y los elementos de seguridad.

Una de las principales novedades es que solo podrán conducir un patinete eléctrico las personas que tengan al menos 15 años. La nueva normativa establece así una edad mínima común para los usuarios de estos vehículos en toda España.

Casco obligatorio para los patinetes eléctricos

Otra de las principales novedades será el uso obligatorio del casco de protección. La medida afectará a todos los conductores de VMP y su incumplimiento tendrá consideración de infracción grave, con una multa de 200 euros.

Los usuarios deberán prestar también atención a las condiciones de visibilidad. El chaleco reflectante será obligatorio durante la noche o cuando exista escasa visibilidad. En el caso de quienes utilicen el patinete de forma profesional, como los repartidores, esta obligación se extiende a todo momento.

Los patinetes también tendrán que estar registrados

Las nuevas exigencias no se limitan a quienes conducen estos vehículos. La normativa contempla también el registro de los vehículos de movilidad personal, mientras que la legislación ya establece la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos previstos para estos vehículos. La DGT ha señalado que el registro será necesario para completar las nuevas obligaciones una vez que el procedimiento esté regulado y operativo.

Además, los patinetes deberán cumplir las características técnicas establecidas para los VMP. La DGT recuerda que los modelos comercializados desde enero de 2024 deben estar certificados para poder circular, mientras que los anteriores disponen de un periodo transitorio que finaliza en enero de 2027.

Una nueva norma que busca proteger a peatones, ciclistas y conductores

Los patinetes eléctricos se han convertido en una alternativa de movilidad en las ciudades y su presencia también forma parte del paisaje urbano de Ourense. La entrada en vigor de las nuevas reglas supondrá un cambio especialmente relevante para los usuarios más jóvenes y para quienes utilizan estos vehículos a diario para desplazarse por la ciudad.

La reforma busca reforzar la protección de los denominados usuarios vulnerables de la vía, entre los que se incluyen peatones, ciclistas y conductores de vehículos de movilidad personal.

Más cambios para los patinetes para 2027

La nueva regulación incorpora además otras obligaciones. Los VMP deberán llevar el alumbrado encendido de forma permanente, aunque esta parte concreta de la normativa entrará en vigor el 1 de octubre de 2027, un año después del resto de los principales cambios para los patinetes.

Por tanto, quienes utilicen un patinete eléctrico en Ourense deberán tener especialmente en cuenta tres fechas y requisitos: desde el 1 de octubre de 2026 será necesario tener al menos 15 años y utilizar casco, mientras que determinadas exigencias de alumbrado tendrán que cumplirse a partir de octubre de 2027.