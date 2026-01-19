Fitur 2026: Los días más grandes del turismo

Madrid vuelve a convertirse en la capital mundial del turismo con motivo de la celebración entre los días 21 y 25 de la cuadragesimosexta edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que generará un impacto económico superior a los quinientos millones de euros y reforzará el papel de la capital de España como gran punto de encuentro internacional del sector y como hub global de conocimiento turístico.

La feria reunirá a diez mil empresas participantes, ciento sesenta y un países y ciento once representaciones oficiales, diez más que en la edición anterior. Se incorpora como novedad en este 2026 el Pabellón del Conocimiento, un espacio destinado a analizar los grandes retos del sector, compartir ideas y dibujar el futuro del turismo a escala global.

México será el país socio de FITUR 2026, una elección que refuerza la estrecha relación turística, cultural y económica que mantiene con Madrid, en lo que supone una oportunidad estratégica para posicionarlo como una potencia turística global, destacar su riqueza cultural, natural y gastronómica y proyectar nuevas rutas y destinos emergentes ante profesionales del sector, inversionistas, medios de comunicación internacionales y turistas.

México contará con un espacio innovador, inmersivo e interactivo en el que presentará sus regiones turísticas, los Pueblos Mágicos y una oferta diversificada que va desde destinos consolidados, como sus treinta y cinco sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco o celebraciones emblemáticas como el Día de Muertos y el Carnaval de Veracruz, hasta joyas por descubrir.

Además, durante la feria se llevarán a cabo presentaciones, actividades culturales y encuentros estratégicos con actores clave de la industria turística mundial. Se impulsarán igualmente proyectos prioritarios en materia de sostenibilidad, infraestructura y desarrollo comunitario, además de reuniones con la iniciativa privada y potenciales inversionistas, consolidando a FITUR como una plataforma de alto impacto para el crecimiento del sector.

FITUR 2026 volverá a batir récords y a consolidarse como certamen número uno por volumen de participantes y asistentes con unas cifras récord. Un total de diez mil empresas representadas de ciento sesenta y un países, ciento once de ellos con representación oficial, diez más que en la pasada edición, y novecientos sesenta y siete expositores titulares desplegarán su oferta en hasta nueve pabellones.

Se incorporan dieciocho, procedentes sobre todo de África y Asia-Pacífico, regiones que según ONU Turismo lideraron el crecimiento mundial con subidas del diez y ocho por ciento en llegadas e incrementos en FITUR del treinta y cuatro y veintidós por ciento de superficie expositiva. Entre los nuevos destinos participantes se encuentran Abu Dabi, Dubai, Zanzíbar y regiones de Alemania y Reino Unido entre otros.

Un año atrás, con el lema ‘Orgullosos, Somos Turismo’, FITUR celebró una edición en la que todos los actores defendieron los criterios de sostenibilidad para garantizar un crecimiento global equilibrado y viable a medio y largo plazo para el planeta y las comunidades locales. Además, los expertos pusieron el acento en como a través de la diversificación y la desestacionalización de la oferta y la integración de nuevas herramientas tecnológicas se está impulsando un modelo de turismo inclusivo y competitivo que asegura un futuro más sustentable para todos, impulsando tipologías turísticas que contribuyan a este desarrollo como pueden ser el turismo deportivo, cinematográfico o idiomático.