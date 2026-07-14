Foto histórica de la firma entre la UE y Reino Unido para derribar la Verja en Gibraltar

Bruselas y Londres cierran con este acuerdo el último capítulo aún abierto tras el Brexit.

El comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido el encargado de rubricar el Tratado en nombre de los 27, mientras que por parte del Gobierno británico el encargado de firmar ha sido el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

"Ha llevado cuatro años de negociación paciente y compleja, pero el resultado habla por sí mismo: Prosperidad compartida, cooperación más estrecha y no más barreras para unas 15.000 personas que cruzan entre España y Gibraltar todos los días. Es una sensación muy especial ver caer una valla", ha celebrado Sefcovic, en un comunicado posterior a la firma.

Bruselas destaca que el acuerdo "promoverá la prosperidad compartida y unas relaciones más estrechas y constructivas entre Gibraltar y las autoridades españolas, salvaguardando al mismo tiempo plenamente Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera".

Junto a Sefcovic y Doughty en la ceremonia en la sede de la Comisión Europea, aunque no han firmado el texto legal, han estado sentados el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

Ceremonia de firma

La ceremonia de apenas unos minutos ha concluido sin declaraciones a los medios presentes, con una fotografía de los cuatro sosteniendo el Tratado ya firmado, que recoge 336 artículos y varios anexos que, en total, ocupan cerca de un millar de páginas.

Con la firma de Bruselas, el Tratado podrá empezar a aplicarse de manera provisional esta medianoche, mientras se completa el procedimiento de ratificación necesario para su entrada en vigor definitiva, que requiere del lado europeo del aval del Parlamento Europeo en una votación en sesión plenaria, estimada para finales de año.

Con todo, las disposiciones clave del acuerdo podrán aplicarse ya desde su entrada en vigor y, para marcar este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz) para marcar el fin de la Verja y la supresión de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.