ACCIDENTE DE TREN
Al menos 10 muertos al colisionar un AVE y un Iryo en Toledo
Los trenes implicados en el grave siniestro ferroviario de Toledo.
Los trenes implicados en el grave siniestro ferroviario de Toledo. | Juanma Jiménez

Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro

AMPLIO DISPOSITIVO

Las imágenes muestran los vagones descarrilados, los daños causados por la colisión y el amplio despliegue de los equipos de emergencia tras el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo.

La Región
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Publicado: 28 oct 2026 - 12:11 Actualizado: 28 oct 2026 - 12:11

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo) ha dejado escenas de gran impacto y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencia. La colisión entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales han caído por un terraplén, en un siniestro cuyas causas todavía se investigan.

Las imágenes tomadas en el lugar del accidente muestran los daños ocasionados en los trenes, el estado en el que han quedado algunos de los vagones y el despliegue de los equipos de rescate, que trabajan para atender a los pasajeros afectados. Bomberos, efectivos de Protección Civil y personal sanitario se han desplazado hasta la zona para intervenir en una emergencia que ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El accidente ha provocado una profunda conmoción y mantiene en alerta a los servicios de emergencia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo la colisión y determinar el alcance de sus consecuencias. El balance provisional comunicado inicialmente apunta a diez personas fallecidas, aunque se teme que la cifra pueda aumentar a medida que avancen las labores de rescate y se disponga de información oficial actualizada.

Esta galería reúne las principales imágenes del siniestro, desde las primeras escenas posteriores al impacto hasta los trabajos de los equipos de emergencia en el lugar de la colisión, para mostrar la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro
1/10 El dispositivo desplegado en la zona tras el impacto. | Juanma Jiménez
Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro
2/10 Los trenes implicados en el grave siniestro ferroviario de Urda. | Juanma Jiménez
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3/10 Las proximidades del punto en el que impactaron los trenes de alta velocidad. | Juanma Jiménez
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4/10 Los dispositivos de emergencias desplegados en Toledo. | Juanma Jiménez
Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro
5/10 Agentes coordinando el suceso. | Juanma Jiménez
Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro
6/10 La llegada de refuerzos en la zona de Urda. | Juanma Jiménez
En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI.
7/10 En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI. | Juanma Jiménez
En el lugar están trabajando todos los cuerpos de seguridad.
8/10 La zona del accidente en el que están trabajando todos los cuerpos de seguridad. | Juanma Jiménez
Un helicóptero trabaja en el lugar del accidente.
9/10 Un helicóptero trabaja en el lugar del accidente. | Juanma Jiménez
Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el lugar del siniestro.
10/10 Agentes de los Servicios de Emergencia trabajan en el lugar del siniestro. | Juanma Jiménez

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