Galería | Las imágenes del grave accidente ferroviario en Toledo: así ha quedado la zona del siniestro

Las imágenes muestran los vagones descarrilados, los daños causados por la colisión y el amplio despliegue de los equipos de emergencia tras el choque entre un AVE y un Iryo en Toledo.

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en las inmediaciones de Urda (Toledo) ha dejado escenas de gran impacto y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencia. La colisión entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo ha provocado el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales han caído por un terraplén, en un siniestro cuyas causas todavía se investigan.

Las imágenes tomadas en el lugar del accidente muestran los daños ocasionados en los trenes, el estado en el que han quedado algunos de los vagones y el despliegue de los equipos de rescate, que trabajan para atender a los pasajeros afectados. Bomberos, efectivos de Protección Civil y personal sanitario se han desplazado hasta la zona para intervenir en una emergencia que ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

El accidente ha provocado una profunda conmoción y mantiene en alerta a los servicios de emergencia, mientras las autoridades trabajan para esclarecer cómo se produjo la colisión y determinar el alcance de sus consecuencias. El balance provisional comunicado inicialmente apunta a diez personas fallecidas, aunque se teme que la cifra pueda aumentar a medida que avancen las labores de rescate y se disponga de información oficial actualizada.

Esta galería reúne las principales imágenes del siniestro, desde las primeras escenas posteriores al impacto hasta los trabajos de los equipos de emergencia en el lugar de la colisión, para mostrar la magnitud del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.