Galería | El rostro de la Nochevieja, un cierre y un apertura de año en imágenes

Una niña llamada Coral nació en el CHUO justo a las 00:00 horas, al mismo tiempo que el 2026, inauguró el año en la provincia de Ourense, y se convirtió en el primer nacimiento en Galicia y, junto a otros tres, también en España.

La Nochevieja se vivió de muchas maneras, pero sobre todo con alegría y fiesta

La Nochevieja de 2025 dio paso a 2026 con celebraciones multitudinarias en calles, plazas y hogares de todo el país, marcadas por un ambiente festivo y una fuerte presencia de reuniones familiares y encuentros entre amigos. Las principales ciudades volvieron a concentrar a miles de personas en sus puntos emblemáticos para despedir el año, con espectáculos de luz, música y fuegos artificiales que acompañaron las tradicionales campanadas y el cambio de calendario.

Durante la noche, bares, restaurantes y locales de ocio registraron una alta afluencia, mientras que muchos optaron por celebraciones más íntimas en casa, siguiendo las retransmisiones televisivas y manteniendo vivas las costumbres de las uvas, los brindis y los deseos para el nuevo año.

Las primeras horas de 2026 estuvieron marcadas por imágenes de abrazos, celebraciones espontáneas y calles todavía animadas tras la medianoche. La Nochevieja volvió así a consolidarse como uno de los momentos sociales más significativos del calendario, reflejando tanto la diversidad de formas de celebración como el deseo colectivo de comenzar el nuevo año con esperanza y buen ánimo.