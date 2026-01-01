Una niña llamada Coral nació en el CHUO justo a las 00:00 horas, al mismo tiempo que el 2026, inauguró el año en la provincia de Ourense, y se convirtió en el primer nacimiento en Galicia y, junto a otros tres, también en España.
Galería | El rostro de la Nochevieja, un cierre y un apertura de año en imágenes

AMBIENTE FESTIVO

La Nochevieja se vivió de muchas maneras, pero sobre todo con alegría y fiesta

La Nochevieja de 2025 dio paso a 2026 con celebraciones multitudinarias en calles, plazas y hogares de todo el país, marcadas por un ambiente festivo y una fuerte presencia de reuniones familiares y encuentros entre amigos. Las principales ciudades volvieron a concentrar a miles de personas en sus puntos emblemáticos para despedir el año, con espectáculos de luz, música y fuegos artificiales que acompañaron las tradicionales campanadas y el cambio de calendario.

Durante la noche, bares, restaurantes y locales de ocio registraron una alta afluencia, mientras que muchos optaron por celebraciones más íntimas en casa, siguiendo las retransmisiones televisivas y manteniendo vivas las costumbres de las uvas, los brindis y los deseos para el nuevo año.

Las primeras horas de 2026 estuvieron marcadas por imágenes de abrazos, celebraciones espontáneas y calles todavía animadas tras la medianoche. La Nochevieja volvió así a consolidarse como uno de los momentos sociales más significativos del calendario, reflejando tanto la diversidad de formas de celebración como el deseo colectivo de comenzar el nuevo año con esperanza y buen ánimo.

EuropaPress_7175641_fuegos_artificiales_santander.jpg
1/8 En Santander despidieron el año con el cielo lleno de fuegos artificiales. / Europa Press
EuropaPress_7191904_decenas_personas_xxv_aniversario_toma_das_uvas_praza_ravella_31_diciembre.jpg
2/8 Muchas personas comenzaron a celebrar desde temprano. / Europa Press
EuropaPress_7191961_varias_personas_aperitivo_nochevieja_centro_ciudad_31_diciembre_2025_madrid.jpg
3/8 El tardeo y las terrazas no dejaron de tener personas. / Europa Press
EuropaPress_7192223_multitud_personas_ellas_muchos_extranjeros_reune_plaza_nueva_sevilla_tomar.jpg
4/8 En grandes ciudades como Sevilla, miles de personas se congregaron para recibir juntas el 2026. / Europa Press
Aunque los servicios básicos no se detuvieron y profesionales de la salud le dieron la bienvenida al mundo a muchos recién nacidos.
5/8 Aunque los servicios básicos no se detuvieron y profesionales de la salud le dieron la bienvenida al mundo a muchos recién nacidos. / Sergas
EuropaPress_7192221_multitud_personas_ellas_muchos_extranjeros_reune_plaza_nueva_sevilla_tomar.jpg
6/8 La tradición de las uvas volvó a tomar protagonismo. / Europa Press
ma_260101_8211.jpg
7/8 Recorrer las calles desde temprano buscando el mejor sitio para recibir el año fue una escena común en toda España. / Miguel Ángel
ma_260101_8230.jpg
8/8 En Ourense las calles se llenaron y al final de la celebración no faltó la espera de un taxi para regresar a casa. / Miguel Ángel

