Galicia vuelve a estar presente en las Fiestas del Pilar

Autoridades de Zaragoza sobre la alfombra floral de Ponteareas presente en las Fiesta del Pilar de 2025.

En las Fiesta del Pilar de este 2026, Galicia va a volver a estar presente el 12 de octubre en la capital de Aragón. La Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas elaborará una gran alfombra floral.

La obra elaborada por la asociación de Ponteareas va a estar dedicada al Año Santo Jacobeo 2027. Va a tener una superficie de 70 metros y será elaborada con flores y materiales naturales por un equipo formado por 24 alfombristas.

La alfombra floral va a ser elaborada en la madrugada del 12 de octubre y con el objetivo de poder recibir el paso de la tradicional de la procesión pontifical de la Virgen del Pilar.

En 2025, la asociación ya elaboró en la plaza del Pilar una composición circular de aproximadamente ocho metros de diámetro que se integró en los actos del 12 de octubre.

La creación de este año tendrá un marcado carácter simbólico y representará la unión entre Galicia y Aragón a través de dos de las celebraciones religiosas y culturales más relevantes de España: la devoción a la Virgen del Pilar y el Camino de Santiago, que celebrará en 2027 un nuevo Año Santo Jacobeo.

Ambas tradiciones están vinculadas por el relato de la aparición de la Virgen al apóstol Santiago a orillas del Ebro. La alfombra trasladará esta conexión histórica y espiritual al lenguaje de las flores, reforzando los lazos culturales entre ambos territorios y sumando un nuevo atractivo artístico a una de las jornadas más emblemáticas y multitudinarias de las Fiestas del Pilar.

La participación en Zaragoza se produce después de que los alfombristas de Ponteareas elaboraran el pasado 7 de junio en Madrid una de sus creaciones con motivo de la visita a España del papa León XIV.

Esta intervención permitió mostrar ante miles de personas una tradición centenaria que ha llevado el nombre de Ponteareas y de Galicia a importantes acontecimientos de carácter cultural y religioso.

Con su regreso a Zaragoza, los alfombristas de Ponteareas volverán a situar el arte floral gallego en el centro de las Fiestas del Pilar, uniendo dos territorios y dos símbolos universales como la Virgen del Pilar y el Camino de Santiago.