Ponteareas viste con sus alfombras florales la calle Alcalá de Madrid durante la visita de León XIV

El corazón de Madrid se viste de gala hoy, domingo 7 de junio. Con motivo de las celebraciones del Corpus Christi y la presencia del papa León XIV en España, la emblemática calle Alcalá luce una impresionante obra artística. La responsable de desplegar este inmenso tapiz de arte floral efímero en plena capital es la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas.

Un equipo de 24 artesanos de la villa pontevedresa lidera el montaje a contrarreloj de 16 espectaculares alfombras florales. Esta colorida ruta, de tres metros de ancho, cubre un trazado de medio kilómetro por donde avanza la procesión eucarística. Para lograr este hito organizativo, los creadores cuentan con el apoyo incansable de 160 voluntarios, destacando una fuerte implicación de la comunidad gallega que reside en la ciudad.

La simbología eucarística y cristiana protagoniza cada tramo del asfalto. Las manos de los participantes dan forma a figuras clave de la religión, entrelazando la Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro dentro del relieve de una concha de peregrino. Para llenar de vida y aroma estas imágenes, se están colocando meticulosamente más de 30.000 claveles, tiñendo el suelo de la capital principalmente con tonos blancos y amarillos.

A pie de obra, Miguel Ángel García, portavoz de la agrupación, recalca el profundo significado íntimo de esta labor. Según explica, no se trata únicamente de un logro estético, sino de una auténtica manifestación de fe heredada de padres a hijos. Participar en un evento de semejante magnitud frente al Santo Padre supone para ellos el mayor tributo a los más de dos siglos de historia y al esfuerzo incalculable de los vecinos que mantienen intacta esta hermosa tradición.