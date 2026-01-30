El ex fiscal general del Estado, García Ortiz paga su sanción e indemniza al novio de Ayuso

García Ortiz (i), llega a la presentación del manifiesto de apoyo ante la sentencia del Supremo.

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz abonó los 17.200 euros de la sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Tras ello, el alto tribunal pidió a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, información sobre su cuenta bancaria para que se le ingrese la indemnización.

Así constó en una diligencia de ordenación, en la que el TS llama a “transferir a favor del Tesoro Público” los 7.200 euros de multa que el tribunal estableció en su sentencia contra García Ortiz el pasado diciembre, en la que, además, le impuso dos años de inhabilitación para el cargo.

Del mismo modo, el Supremo pidió a González Amador que aporte su número de cuenta bancaria, “a efectos de transferirle la cantidad de 10.000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil” en la misma sentencia.

Antes, la Abogacía del Estado, que defendió al ex fiscal general en el juicio, había presentado un escrito, en el que daba cuenta del ingreso de los 17.200 euros por su representado “a todos los efectos”.

Aportaciones voluntarias

En dicho escrito, la defensa de García Ortiz precisó que los fondos empleados proceden “de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales” (UPF) y que el que fuera jefe de la Fiscalía “asume íntegramente dicho pago como propio”.

La UPF -a la que perteneció el ex fiscal general- lanzó una campaña de colaboración para “el abono de las responsabilidades económicas derivadas”. Unas semanas después, la asociación anunció que se había alcanzado “íntegramente el importe necesario” para pagar la sanción económica a García Ortiz.

En un comunicado, UPF indicó que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” respondieron a un llamamiento “que no era económico, sino ético”, en el que también participaron ciudadanos -aseguró- “sin pertenecer al Ministerio Fiscal”.

“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, señaló UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del ex fiscal general.

García Ortiz presentó un incidente de nulidad contra la sentencia del Supremo, subrayando que defendió la “credibilidad” de la Fiscalía frente a “ataques”.

La Fiscalía General del Estado dio luz verde a que García Ortiz se reincorpore a la carrera fiscal, en concreto a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Supremo.

Además, el Ministerio de Justicia comenzó los trámites ante una primera petición de indulto para García Ortiz.