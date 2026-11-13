El Gobierno activa el trámite para subir las pensiones "entre un 3% y un 4%" en 2027

El Consejo de Ministros ha dado este viernes el "primer paso" para subir las pensiones en 2027 "entre un 3% y un 4%" y garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la aprobación de un acuerdo para tramitar de manera urgente el Real Decreto de Mantenimiento del Poder Adquisitivo de las Pensiones.

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Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de este viernes, donde ha explicado que, al igual que se ha hecho en los últimos años, este procedimiento "arranca la maquinaria" para llevar a cabo dicha revalorización.

Saiz ha subrayado que para el Ejecutivo constituye "una prioridad" que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo y que las prestaciones sigan evolucionando conforme al coste de la vida.

Asimismo, ha precisado que el acuerdo aprobado constituye el primer paso de un proceso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley que determinará la cantidad exacta tanto de la revalorización general como de las pensiones mínimas.

Para determinar la subida de las pensiones contributivas aún falta por conocer el dato de IPC de noviembre, que el INE avanzará el próximo 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En concreto, para calcular la revalorización, se toma la inflación media de los últimos doce meses (en este caso diciembre de 2025-noviembre de 2026). En todo caso, Saiz ha avanzado que este incremento estará "entre el 3% y el 4%" a la luz de cómo están evolucionando los precios. Este año la subida fue del 2,7% para las contributivas.

"Tenemos que esperar a conocer el dato del IPC, pero lo que sí que puedo decir es que las pensiones subirán en una horquilla de entre el 3% y el 4%", ha avanzado Saiz.

Durante su intervención, la titular de Seguridad Social ha presentado un informe sobre la situación actual y futura de las pensiones públicas y ha hecho balance de las reformas emprendidas desde 2018 bajo un triple objetivo: mantener el poder adquisitivo, ofrecer más opciones para acceder a la jubilación y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema.

Un proceso, ha subrayado Saiz, que se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el respaldo del Congreso y a través del diálogo social, con cuatro acuerdos suscritos junto a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme.

Las pensiones han subido más de un 28% desde 2018

Respecto al primer eje, Saiz ha destacado que, frente al 2% que habrían subido las prestaciones con el mecanismo del 0,25% anual aprobado en la reforma de 2013, la revalorización acumulada conforme al IPC entre 2018 y 2026 ha aumentado un 28,1%.

En ese mismo periodo, la pensión media ha crecido un 44,5%, impulsada también por la mejora de los salarios y de las bases de cotización, mientras que las pensiones mínimas se han incrementado entre un 43% y un 69%, según la modalidad, y las no contributivas lo han hecho en un 65%.

Además, la ministra ha señalado que el complemento aprobado en 2021 ha reducido la brecha de género en 2,4 puntos porcentuales desde 2018.

La edad de jubilación sube a 65,4 años

En cuanto al segundo eje, centrado en ampliar las modalidades de jubilación desde la voluntariedad —incluidos los incentivos a la demora, el refuerzo de la jubilación activa en 2024 y la reforma de la jubilación flexible en 2026—, la ministra ha resaltado que la edad efectiva de jubilación se sitúa ya en 65,4 años en 2026.

Sobre el tercer eje, referido a la sostenibilidad financiera, Saiz ha subrayado que los ingresos por cotizaciones crecerán un 7,6% en 2026, representando el 10,7% del PIB, apoyados en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las bases máximas, la cuota de solidaridad y los avances en la separación de fuentes de financiación.

La ministra ha vinculado esta evolución al dinamismo del mercado laboral —que en octubre superó los 22,6 millones de afiliados, 3,6 millones más que en el mismo mes de 2018 y 785.000 más que hace un año (+3,6%)— y a la contribución de la población extranjera.

Gracias a ello, ha destacado que la relación cotizante-pensionista ha pasado de 2,28 cotizantes por cada pensionista en 2018 a 2,51 en 2026, "el mejor dato de los últimos 15 años".

Saiz ha defendido que las transferencias que el sistema recibe del Estado se sitúan por debajo de las de otros países europeos, precisando que las cotizaciones sociales financian aproximadamente el 65% del gasto en pensiones de jubilación, dos puntos por encima de la media de la Unión Europea.

Asimismo, ha puesto en valor la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social —la denominada "hucha de las pensiones"—, destacando que, gracias a las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cerrará 2026 en positivo y seguirá creciendo en los próximos años, frente al "estado deficitario" en el que se encontraba hace ocho años.

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La ministra ha subrayado además que el sistema ha superado las evaluaciones de sostenibilidad de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), situándose el gasto neto medio en pensiones para el periodo 2022-2050 por debajo del umbral del 13,3% del PIB que habría obligado a adoptar medidas adicionales.

Junto a ello, Saiz ha explicado que la Seguridad Social ha desarrollado su propio modelo de análisis y proyección, denominado IntegraSS, cuyas estimaciones sitúan el gasto medio en pensiones en torno al 14% del PIB para el periodo 2022-2050, un esfuerzo que ha calificado de "asumible" y que se sitúa por debajo de países europeos de referencia como Francia o Italia.