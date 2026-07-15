El Gobierno confía en que la condena al hermano de Sánchez pueda ser revocada

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ayer antes de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió la inocencia de David Sánchez. Tras el Consejo de Ministros, Saiz expresó el respeto del Ejecutivo por la resolución judicial, aunque dejó claro que no la comparte y confió en que sea corregida por instancias superiores.

La ministra sostuvo que el procedimiento se inició a partir de una denuncia presentada por una “organización ultraderechista” y recordó que la Fiscalía solicitó la absolución al no apreciar indicios de delito. En este sentido, afirmó que el Gobierno sigue creyendo en la inocencia de David Sánchez.

Asimismo, defendió que el origen de la causa responde al intento de “dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar”. “Respetamos la sentencia, pero obviamente no la compartimos”, insistió ante las preguntas de los periodistas. Saiz también subrayó que en el procedimiento no existió acusación particular ni perjudicados personados y destacó que el Ministerio Fiscal, tras practicar todas las diligencias, no formuló acusación y pidió la absolución.

Por ello, reiteró la confianza del Ejecutivo en el sistema judicial y en que los recursos permitan revertir la condena. “Confiamos en que en instancias superiores se constate la inocencia de David Sánchez, que es en lo que creemos”, concluyó la portavoz del Gobierno.

Desde el partido, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, defendió ayer la inocencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

Torró aseguró que los dos cuentan con el respaldo del partido

Torró aseguró que los dos cuentan con el respaldo del partido y sostuvo que este procedimiento “forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno”. Y afirmó que “cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia”. También destacó que, a su juicio, la propia sentencia no acredita que existiera presión o influencia para la adjudicación de la plaza. Además, recordó que la causa se inició a raíz de una denuncia de Manos Limpias y que tanto la Fiscalía como las defensas solicitaron la absolución.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, criticó la condena a David Sánchez y afirmó que hay “mucha mala política detrás y nada de verdadera justicia”. Y afirmó que la democracia española “merece más respeto”. “Pero es que la mera tramitación ante la jurisdicción penal de un asunto que solo cabría haberse tramitado ante la jurisdicción contencioso-administrativa rompe con todo el pasado y abre un precedente peligrosísimo de cara al futuro”, indicó López, antes de señalar que este procedimiento junto al que acabó condenando al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y la causa que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez, son “lo que parece”.