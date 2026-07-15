La marca "number one"

Teniendo en cuenta lo que se ha gastado este Gobierno en colocar a las amiguitas de Ábalos en empresas públicas con cargo a nuestro dinero o el coste millonario de rescates, mordidas y otras corruptelas presuntas investigadas por los tribunales, a nadie le puede extrañar que el sanchismo destine casi 15 millones de euros de nuestros impuestos a promocionar la democracia. Una de esas campañas innecesarias es una colección de ropa que podemos atribuir a la imaginaria marca “number ONE” con un coste de aproximadamente 386.000 euros. Camino de las elecciones generales, el modelo más guapo de la política mundial, Pedro Pasarela, nos regala una colección verano-otoño para reivindicar ante las juventudes españolas que la democracia es suya, que la inventó él y no la reconciliación de la Transición con los padres de la Constitución en concordia democrática alumbrando un tiempo de convivencia que el sanchismo se ha dedicado a romper con el muro de la polarización. La “influencer” Marina Rivers, con más de 2 millones de seguidores en instagram, se ha visto tan acogotada, que ha decidido donar los 200.000 euros que se embolsó por la promoción de “DMocracia” “made in Moncloa”.

La democracia no son la mentira y el engaño sistemático al que se ha sometido a la sociedad española desde 2018, pactando con los herederos de ETA y con golpistas, indultando y amnistiando la sedición para ser investido y mantenerse en el poder"

Los creativos del sanchismo están en la desmemoria más que en la memoria desde el mismo desenterramiento de Franco y la resurrección intencionada del guerracivilismo. Pero la democracia no es el relato reescrito de la Historia que nos vende Moncloa S.A., sino algo más serio y profundo que un desfile de frívolas campañas con las que captar voto joven. La democracia son derechos y libertades, educación y sanidad, que las infraestructuras funcionen y sobre todo que no nos roben. La democracia no es tapar la corrupción sistémica vergonzosa de quienes vinieron a limpiar las corruptelas del PP y han batido el récord de la malversación democrática. La democracia no es incumplir la Constitución tras tres años sin presupuestos y montar ahora el numerito apresurado de las Cuentas del Estado con la ficción de un techo de gasto de 226.000 millones para dopar la campaña electoral.

La democracia no son la mentira y el engaño sistemático al que se ha sometido a la sociedad española desde 2018, pactando con los herederos de ETA y con golpistas, indultando y amnistiando la sedición para ser investido y mantenerse en el poder. La democracia no este bloqueo permanente cuando pierdes la mayoría parlamentaria sin convocar elecciones impidiendo que los españoles se pronuncien ante el fango cloaquero de escándalos diarios que afectan al Gobierno, el PSOE y la familia Sánchez Gómez. La democracia no es mentir a la gente diciendo que gobiernas porque has ganado las elecciones veraniegas de 2023 cuando el PSOE perdió y compró mediante cesiones al chantaje societario la investidura de un presidente sin rumbo, sin agenda, sin programa, sin mayoría y sin capacidad de gobernar. La marca “number ONE” no va a triunfar en las pasarelas ni en las rebajas porque el sanchismo nos está vendiendo ropa de pega, pues de pega es esta Legislatura terminal.