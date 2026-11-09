El Gobierno moviliza al Ejército del Aire para trasladar a más de 300 migrantes de El Hierro a Madrid

El Gobierno ha movilizado al Ejército del Aire y del Espacio para trasladar a más de 300 migrantes desde la isla de El Hierro hasta Madrid ante el incremento de llegadas de embarcaciones a Canarias. La medida busca aliviar la presión sobre los recursos de acogida del archipiélago, especialmente en una isla que atraviesa una situación de emergencia social.

El traslado se produce en un contexto de aumento de la presión migratoria en las islas. Solo en lo que va de noviembre han llegado a El Hierro más de 5.000 personas, una cifra que ha complicado la capacidad de respuesta de los servicios de atención.

La situación ha llevado al Gobierno central a convocar para este martes una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración. El encuentro analizará la situación que atraviesa el archipiélago y las medidas necesarias para hacer frente al incremento de llegadas.

Más de 500 personas rescatadas en las últimas horas

La presión migratoria continúa aumentando en Canarias. Salvamento Marítimo ha rescatado desde la pasada medianoche cinco cayucos en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, con un total de 578 personas a bordo.

En El Hierro se han producido tres rescates durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, con 334 personas. Dos de las embarcaciones, con 78 y 35 ocupantes, fueron conducidas hasta el muelle de La Restinga, mientras que una tercera, con 221 personas, llegó al puerto de La Estaca.

En Tenerife, una embarcación con 74 ocupantes fue acompañada hasta el muelle de Los Cristianos. Por su parte, en Gran Canaria, otras 170 personas, entre ellas 14 mujeres y dos menores, fueron trasladadas hasta el puerto de Arguineguín.

El Cabildo de El Hierro declaró hace días la emergencia social ante las dificultades para atender la llegada continuada de migrantes y la falta de recursos suficientes para gestionar la acogida.

Canarias reclamará un plan extraordinario al Gobierno

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamará este martes al Ejecutivo central un plan extraordinario de contingencia que incluya más recursos y mecanismos de derivación para afrontar el repunte migratorio. El dirigente autonómico también ha advertido de que, si no obtiene respuestas, su Gobierno recurrirá a la Justicia.

La crisis migratoria ha abierto además un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno central y el Partido Popular. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha reclamado un Ejecutivo que sea capaz de controlar las fronteras y ha cuestionado la respuesta del Gobierno ante la situación de Canarias.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha respondido a estas críticas asegurando que el Ejecutivo no convertirá las islas en una "cárcel para inmigrantes".

La reunión de este martes en Moncloa contará con la participación de representantes del Gobierno central y del presidente canario, en busca de medidas para afrontar la situación que atraviesa el archipiélago.