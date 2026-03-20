Llenar el depósito en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes

Llenar el depósito en Ourense vuelve a ser un golpe directo a la economía familiar. La escalada del conflicto en Oriente Medio, marcada por la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, ha desatado una ola de incertidumbre en los mercados que se traslada a los surtidores ourensanos. Como consecuencia, las gasolineras de la provincia registran actualmente sus precios más elevados desde septiembre de 2023, reflejando una subida que todavía no parece haber tocado techo.

El Gasóleo A en Ourense tenía un precio medio de 1,447 euros por litro

Los datos obtenidos ayer reflejan el impacto en los bolsillos de los ourensanos. El 1 de marzo, cuando se iniciaba la crisis bélica, el Gasóleo A en Ourense tenía un precio medio de 1,447 euros por litro. Ayer, ese mismo combustible se pagaba a una media de 1,933 euros por litro -en varios surtidos ya supera los dos euros-, lo que supone un incremento neto de 0,486 euros por cada litro. Para un usuario que necesite llenar un depósito medio de 50 litros, el coste total ha pasado de los 72,35 euros de principios de mes a los 96,65 euros actuales. Esta diferencia obliga a los ciudadanos a desembolsar 24,30 euros extra en cada visita a la gasolinera por el mismo volumen de combustible.

La situación es igualmente tensa para los usuarios de gasolina. La Sin Plomo 95 ha pasado de costar 1,495 euros por litro el día 1 de marzo a los 1,794 euros por litro registrados ayer. Llenar un tanque de 50 litros con este carburante cuesta ahora 89,70 euros, frente a los 74,75 euros de hace tres semanas, lo que representa un sobrecoste de casi 15 euros. Por su parte, otros productos como la Sin Plomo 98 ya alcanzan los 1,922 euros por litro, mientras que el Gasóleo A+ se ha convertido en el primer combustible en rozar el límite técnico de los dos euros, marcando hoy 1,995 euros por litro en la provincia.

En solo tres semanas, la gasolina ha subido un 20%y el diésel un 33%

El ritmo de encarecimiento por la guerra en Oriente Próximo supera ya al registrado tras la invasión de Ucrania en 2022. En solo tres semanas, la gasolina ha subido un 20%y el diésel un 33%, porcentajes que baten el 12 y 20 por ciento de hace cuatro años. Aunque aún no se han alcanzado los picos de junio de 2022 -cuando los precios superaron los 2,10 euros por litro-, la fuerte presión del barril de crudo sobre el mercado actual hace previsible que se batan esos récords históricos si la contienda en Irán no se detiene de forma inmediata.

“Antes gastaba 20 euros cada dos semanas”

Hablan los conductores

A pie de surtidor, los conductores muestran su preocupación por la rapidez del incremento. Elena Fonteira, que utiliza el vehículo a diario para acudir a su puesto de trabajo situado a media hora de distancia, ha visto cómo sus previsiones de gasto saltan por los aires. “Antes gastaba 20 euros cada dos semanas. Hace menos de una semana eché otros 20 euros y ya he tenido que volver a repostar porque lo necesito para ir a trabajar”, explica Fonteira, quien reconoce que ante este escenario no tiene más opción que “intentar coger menos el coche” y pasar a una frecuencia de repostaje semanal.

Por su parte, Francisco Javier Pérez Monroy señala que el impacto es generalizado y afecta a la capacidad de ahorro de las familias. “La subida afecta a todo el mundo. Yo tengo la gran suerte de que tengo aquí el trabajo y vivo cerca, pero la gente que viva del coche, pues imagínate”, afirma Pérez Monroy. Según sus cálculos de gasto personal, el desembolso mensual habitual en combustible, sumando todos los incrementos, ya se sitúa en torno a los 150 euros.

Otro perfil afectado es el de los conductores frecuentes como Avelino García, quien acude a la gasolinera todas las semanas. García detalla que el incremento es difícil de asimilar en una economía doméstica: “La verdad es que se nota bastante a la hora de echar. Yo ando poco en coche, pero venía gastando unos 40 euros a la semana y ahora el gasto se ha incrementado hasta los 50 o 60 euros por el mismo servicio”.

Avelino García | Xesús Fariñas

“Antes gastaba cuarenta euros semanales y ahora pago sesenta por la subida del precio”

Elena Fonteira | Xesús Fariñas

“Obviamente me ha afectado la subida, Antes repostaba cada dos semanas y gastaba 20 euros”

Francisco Monroy | Xesús Fariñas

“Gasto ciento cincuenta euros mensuales y por suerte vivo muy cerca de mi trabajo”