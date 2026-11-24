La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de noviembre de 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas fiscales y de simplificación de las obligaciones tributarias de los autónomos que permitirá a 2,6 millones de trabajadores por cuenta propia beneficiarse de una rebaja del IRPF de 465 millones de euros.

La norma también contempla un nuevo régimen voluntario para que pequeños empresarios y profesionales declaren el IVA solo una vez al año si facturan menos de 85.000 euros. Además, se plantea la prórroga de los límites de exclusión del sistema de módulos y el aplazamiento de la entrada en vigor de 'Verifactu'.

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En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre, el titular de Hacienda ha explicado las medidas aprobadas este martes que tienen que ver con el régimen fiscal y de simplificación de obligaciones tributarias de los autónomos.

Así lo ha anunciado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que ha enmarcado estas medidas en el aumento de los costes que soportan los autónomos y en la necesidad de facilitar la planificación fiscal del ejercicio 2027.

En materia de IRPF, se plantea una rebaja fiscal que tiene efectos en este mismo año, en el 2026, de incrementar del 5% al 10% la deducción en el IRPF por provisiones y por gastos de difícil justificación.

También se eleva el límite de la deducción de 2.000 a 3.000 euros, y, en el caso de los autónomos que tributen por módulos, se amplía del 5% al 10% la reducción por rendimiento neto establecido para el IRPF.

"Por tanto, 2,6 millones de autónomos se beneficiarán de esta rebaja fiscal de 465 millones de euros, a la que hay que sumar también otros efectos acumulados indirectamente que afectan también a los autónomos, como es la subvención al combustible de 20 céntimos, diseñada y aprobada en diversos reales decretos leyes", ha señalado el ministro.

También en el ámbito del IRPF, los autónomos que tributen por estimación directa tendrán que presentar pagos fraccionados siempre que tengan un nivel de facturación inferior a los 85.000 euros y la cuota diferencial del último periodo declarado sea negativa o superior a los pagos fraccionados realizados. Y en el caso de que tengan una facturación superior a los 85.000 euros, se reduce del 20 al 19% el tipo de pago fraccionado.

Una única declaración del IVA para autónomos y pequeños empresarios

En el ámbito del Impuesto del Valor Añadido (IVA), se crea un nuevo régimen especial de declaración para pequeños empresarios y profesionales con una facturación inferior a 85.000 euros.

Arcadi España ha explicado que actualmente son precisas un total de cuatro declaraciones que tienen que hacer los autónomos al año, en cada trimestre. Este régimen especial de declaración permitirá solo hacer una.

"Pasamos de cuatro declaraciones a una, con el ahorro que significa de la complejidad administrativa burocrática y de la carga que tienen que soportar para sus obligaciones tributarias", ha destacado el titular de Hacienda.

Desaparecerán, por tanto, las autoliquidaciones trimestrales y solo habrá que hacer un pago a cuenta en abril, julio y octubre, cuyo cálculo realizará la Agencia Tributaria y se basará en dividir por cuatro la cuota del ejercicio anterior. Se trata de un régimen voluntario y que afectará a 1,1 millones de autónomos en el país.

IVA franquiciado, otra propuesta: España no está obligada a adoptar

Cabe aclarar que esta no es una medida que tenga que ver con el conocido como 'IVA franquiciado'. El ministro ha explicado que esa es otra propuesta que responde una directiva comunitaria y que no obliga a España a aceptarla, sino a reconocer que otros Estados miembros lo tengan.

"Esa propuesta la tienen desde hace mucho tiempo otros países de la Unión Europea, desde antes de que nosotros ingresáramos a la Unión Europea. Y España, como país y después con distintos gobiernos, decidió tener su ámbito específico de protección para los autónomos que tengan una renta más baja", ha argumentado.

El IVA franquiciado es un régimen especial de la Unión Europea que permite a autónomos y pequeñas empresas eximirse de repercutir IVA en sus facturas y de presentar liquidaciones periódicas de este impuesto, siempre que no superen ciertos umbrales de facturación —hasta 85.000 euros anuales—.

Prórroga de los actuales límites de exclusión del sistema de módulos

Otra medida es la prórroga de los actuales límites de exclusión del sistema de módulos para beneficiar a 60.000 autónomos. "Si no hiciéramos esta prórroga, prácticamente 60.000 autónomos deberían cambiar de régimen y pasar al sistema general. Por lo tanto, beneficiamos a 60.000 autónomos que van a poder continuar tributando en el ámbito de los módulos", ha defendido el ministro.

Y también, atendiendo a peticiones de las organizaciones de autónomos, se retrasa la entrada en vigor del proyecto 'Verifactu' y se acompasa para que coincida con la puesta en marcha de la factura electrónica.

Extiende los descuentos al transporte público para 2027

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado este martes que el Gobierno ha prorrogado los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026. Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros.

"Queremos seguir facilitando que la ciudadanía pueda utilizar el transporte público y hacer que sea más asequible en aras del compromiso con la movilidad sostenible", ha declarado Saiz.

No obstante, el Gobierno ha indicado que podrá reducir hasta 10 puntos la parte estatal del descuento del 20% en el segundo semestre de 2027, a la vista de la evaluación de la AIReF.

Así, en los servicios ferroviarios se da continuidad al abono mensual de 20 euros en Cercanías y Rodalies, 10 euros al mes para los jóvenes y gratuito hasta los 14 años. Además, el descuento en Media Distancia se mantiene en el 40% (jóvenes con el 50% adicional) y las líneas de Avant que estén recogidas en Obligación de Servicio Público se beneficiarán de un recorte del 50%. En este capítulo de ayudas la aportación prevista es de 211 millones de euros.

En las líneas de autobús de competencia estatal se mantiene en las concesiones estatales el abono infantil gratuito, el de 10 viajes tendrá el 40% de descuento; el mensual, el 50%; y el joven, el 70%. La inversión prevista es de 100 millones de euros.

También se mantiene el Abono Único, con un precio mensual de 60 euros, 30 euros para los jóvenes, que permite con una tarifa plana viajar en Cercanías y Rodalies, autobús de competencia estatal, media distancia y líneas Avant con OSP.

El Gobierno continuará financiando la gratuidad infantil, el 50% de los títulos multiviaje para jóvenes y el 20% del resto de abonos en los servicios de su titularidad.

El coste previsto es de 470 millones de euros en las aportaciones para las comunidades autónomas y de 240 millones para las entidades locales. En Canarias e Illes Balears, en reconocimiento del hecho insular, el descuento será del 100% en abonos y títulos multiviaje del transporte terrestre, con una previsión de 120 millones de euros para Canarias y 63 millones de euros para Baleares.

En Asturias y Cantabria se mantiene la gratuidad para usuarios recurrentes del transporte ferroviario en estas comunidades autónomas hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico, con un coste de 5,6 y 3,1 millones de euros, respectivamente.

Avales para la renovación de la flota mercante

Además, se ampliará en 721 millones de euros las ayudas a residentes no peninsulares, con 589 millones de euros de ayudas en transporte aéreo, 91 millones en transporte marítimo y 40 millones para el transporte extrapeninsular de mercancías.

Por último, este real decreto ley también contempla los avales del Estado de hasta 1.000 millones de euros, otorgables hasta 2029, para construir, adquirir o transformar buques y avanzar en la descarbonización de la flota, informa el Ministerio.