El Gobierno afirma que cuenta con recursos para "contener posibles impactos" tras la intimidación de Trump

Fuentes de Moncloa replican a Trump que España cuenta con los recursos necesarios para "contener posibles impactos" y también para ayudar a los sectores que se puedan ver afectados así como diversificar las cadenas de suministro. "Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU", señalan.

De este modo el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde al presidente estadounidense, que dijo que había ordenado cortar todo el comercio con España, un aliado "terrible", según señaló, después de la negativa a que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón en su operación militar contra Irán.

Trump hizo estas declaraciones desde el Despacho Oval junto al canciller alemán Friedrich Merz, en una comparecencia en la que lanzó numerosas críticas a España por su actitud "poco amistosa". "Vamos a cortar todo el comercio", aseguró el inquilino de la Casa Blanca recalcando que no quiere tener "nada con España".

"Más prosperidad, no más problemas"

Además, Trump reiteró sus críticas a Sánchez por no querer gastar el 5% del PIB en Defensa, tal como acordaron el resto de aliados de la OTAN en la cumbre del pasado verano en La Haya (Países Bajos)

Desde Moncloa defienden que España "es un miembro clave" de la Alianza Atlántica que "cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada ala defensa del territorio europeo".

Asimismo asegura que es también una potencia exportadora de la UE y un socio comercial fiable para 195 países del mundo, entre ellos Estados Unidos con quien mantiene una relación comercial "histórica y mutuamente beneficiosa".

El Ejecutivo señala, no obstante, que su voluntad "es y será siempre" trabajar por el libre comercio y la cooperación económica entre países desde el "respeto mutuo" y el cumplimiento de la legalidad internacional. "Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas", apuntan.

Albares no teme consecuencias

Trump anunció estas represalias solo unas horas después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, asegurase que no temía "ninguna consecuencia" para España por impedir que Washington utilizase las bases en el sur del país para atacar a Irán.

Albares defendió que la operación estadounidense no cuenta con el aval de la ONU y no se enmarca en el convenio bilateral entre Madrid y Washington que permite el uso de las dos bases, de soberanía española. "No esperamos en absoluto ninguna consecuencia", señaló Albares en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y además aseguró que no ha habido ningún contacto con la Administración Trump y que tampoco había llegado "queja ninguna" por su posicionamiento.

Sánchez hará hoy una declaración institucional tras las amenazas de EEUU

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará una declaración institucional este miércoles para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales, según trasladaron fuentes de Moncloa. Sánchez se dirigirá a los ciudadanos a las 9 horas en una intervención sin preguntas, después de que este sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán y matasen al ayatolá Ali Jamenei. España rechazó que Estados Unidos utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón y el presidente Donald Trump respondió.

Feijóo reivindica el país: “España es mucho más que su mal Gobierno”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó a las palabras de Trump a través de un mensaje en su red social X asegurando: “Primero, España”. Además, dijo que a los aliados les pide “respeto” porque España “es un país fiable, comprometido con la libertad y con los valores de Occidente”. “España es mucho más que su mal Gobierno”, enfatizó. “Lo que ya no admite discusión es que la política exterior del Gobierno es una constante irresponsabilidad y que la frivolidad tiene consecuencias”, advirtió.

Llegan a Madrid los primeros 175 españoles evacuados por la guerra

La evacuación de los más de 30.000 españoles afectados por la escalada de violencia en Oriente Próximo por tierra y aire ya comenzó, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que indicó que un primer grupo de 175 ya regresó a España en un vuelo comercial. “Ya están en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región”, indicó, evitando entrar en más detalles “por motivos evidentes de seguridad”.