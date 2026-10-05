El Gobierno volverá a aprobar los decretos de vivienda tras su derrota en el Congreso

Varias personas tras el rechazo del Congreso a las medidas para la vivienda, en la Puerta del Sol

El Gobierno pretende llevar de nuevo al Consejo de Ministros de este martes los dos reales decretos ley de vivienda que fueron rechazados el pasado viernes en el Congreso. La decisión llega después de que Pedro Sánchez anunciase elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Ejecutivo tiene intención de volver a aprobar ambas normas, aunque por el momento no concretan si mantendrán exactamente la misma redacción o introducirán modificaciones.

La convocatoria oficial de las elecciones supondrá la disolución de las Cámaras, por lo que una nueva aprobación obligaría a que los decretos fueran posteriormente convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, integrada por 69 diputados.

Las cuentas cambian en la Diputación Permanente

La composición de este órgano modifica el equilibrio respecto al Pleno. PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos reúnen 35 de los 69 representantes, frente a los 34 de PP, Vox y Junts. Esta mayoría permitiría sacar adelante el primero de los decretos si se repitiesen las posiciones de la votación del viernes. Sin embargo, el segundo texto, relativo a la renovación automática de los contratos de alquiler, volvería a encontrar dificultades porque también fue rechazado por el PNV. En ese escenario habría 34 votos favorables y 35 contrarios.

Los dos decretos abordaban medidas relacionadas con los desahucios, las prórrogas de alquileres, los arrendamientos de habitaciones y de temporada y beneficios fiscales para inquilinos y propietarios.

La vivienda entra en la campaña electoral

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llamado a acudir a las urnas para continuar avanzando en políticas de vivienda, sanidad, educación y Estado del Bienestar.

También la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido volver a aprobar los dos decretos para evitar desahucios y reforzar la protección de los ciudadanos.

Las formaciones de izquierda sitúan así la vivienda entre los asuntos centrales ante las elecciones del 29 de noviembre, después de las movilizaciones iniciadas a raíz del desahucio de Maricarmen y de la acampada en la Puerta del Sol impulsada por el Sindicato de Inquilinas. Los participantes en estas protestas, no obstante, también responsabilizan al Gobierno de la situación de quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda por el aumento de los precios del alquiler y la compra.