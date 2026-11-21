El debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo había levantado justa expectación. Las semanas previas y la campaña electoral, propiamente dicha, mostraban al candidato socialista más ágil y despierto, más ocurrente que su rival, el aspirante conservador, que parecía administrar desde la prudencia el amplio colchón demoscópico alimentado por Vox. El debate, desde los primeros compases, decantó sin remedio lo que estaba por suceder. No tardó Feijóo en adueñarse del escenario, de marcar la pauta en la sucesión de monólogos, en los entrecortados diálogos que fueron abriéndose paso y en el afán de cortar las largas argumentaciones de Sánchez. Lo que en un principio pareció un exceso de agresividad y descortesía por parte de Feijóo, se fue transformando en otra cosa más atractiva, de ritmo vivo, relativo ingenio y solvente manejo de datos que, a posteriori, los verificadores han venido corrigiendo en ambos candidatos.

Feijóo dispuso desde el inicio y en términos futbolísticos, de una presión alta

Feijóo dispuso desde el inicio y en términos futbolísticos, de una presión alta. Una estrategia que impidió a Sánchez jugar el balón con calma explicativa o, alternativamente, romper las líneas adelantadas de Feijóo con propuestas sugerentes de futuro. En ningún momento pareció capaz Sánchez de contrarrestar la estrategia agresiva, vitalista, asfixiante, dispuesta por Feijóo. Bloque a bloque, de los acordados para estructurar el debate, el candidato conservador fue capaz de sacudirse cualquier prevención que a priori pudiera atenazarle. La fatiga que a cuenta de escándalos, corrupciones, desastres, tragedias y carestía de la vida ha acumulado el cuerpo social, afloraba en la incisiva denuncia puesta en escena por el candidato popular. Sánchez pareció desarbolado ante el continuo baile de datos y argumentos que Feijóo desgranó sin descanso. Un Feijóo que se cubrió en el flanco de la defensa de las pensiones o de los servicios públicos, ferrocarril incluido, y contraatacó en la gestión eficiente de los recursos económicos, la reducción de impuestos, la corrupción, la inmigración ilegal o el alineamiento con la UE en política exterior.

La mochila de ocho años de Sánchez parecía ya insoportablemente lastrada por las promesas incumplidas

Las constantes apelaciones de Sánchez a la supuesta internacional ultraderechista, a la alianza de PP y Vox, quedaban aguadas frente a un Feijóo que defendió una versión centrista basada en la propia experiencia de gestión y en incorporar profesionales competentes. A esas alturas, la mochila de ocho años de Sánchez parecía ya insoportablemente lastrada por las promesas incumplidas, la falta de presupuestos y el rumbo zigzagueante condicionado por los variopintos socios.

Pedro Sánchez era, de nuevo, aquel candidato que muchos consideraban amortizado, agotado, para defender con la energía y credibilidad debidas los valores progresistas que la mayoría social todavía comparte. Queda una semana de campaña, pero la probabilidad de que el PSOE pueda ganar las elecciones perdió enteros en un debate donde Feijóo, eficaz, desplegó la vitalidad del aspirante.