Gran despliegue para desalojar a más de 3.500 migrantes en Ceuta: más de 30 furgones y vehículos blindados

Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional ha irrumpido a primera hora de este domingo en la playa del Trampolín, en Ceuta, para iniciar el desalojo del asentamiento donde se estima que viven más de 3.500 personas. La actuación se desarrollará en varias fases debido a la falta de plazas suficientes en los dispositivos de acogida.

En el operativo participan más de 30 furgones policiales, dos blindados medios sobre ruedas (BMR) y un vehículo de alta movilidad táctica (VAMTAC) adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP), desplegados ante la posibilidad de que se produzcan altercados.

Según la Jefatura Superior de Ceuta, esta primera fase permitirá trasladar únicamente a una parte de las personas que permanecen en la playa.

Traslado al CATE o retorno voluntario a Marruecos

Los migrantes serán trasladados en autobuses hasta el CATE, donde podrán someterse al correspondiente triaje. También tendrán la posibilidad de ser conducidos hasta la frontera para regresar voluntariamente a Marruecos.

Este procedimiento ya se utilizó durante el reciente desalojo de Benítez, donde había algo más de 300 migrantes y la mayoría decidió retornar a su país. En esta ocasión, el Ministerio del Interior ha reforzado los medios humanos y materiales debido a las dimensiones del asentamiento del Trampolín.

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Temor a posibles incidentes durante el desalojo

Las autoridades temen que puedan registrarse incidentes debido al elevado número de personas concentradas. En actuaciones anteriores se produjeron estampidas de migrantes que trataban de ser los primeros seleccionados para abandonar los asentamientos.

El objetivo inicial es despejar el tramo de la playa del Trampolín más próximo a la Planta Desalinizadora. La Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma y el ministerio competente han acordado limpiar la zona y establecer un perímetro para evitar que vuelvan a instalarse tiendas.

Los alrededores de la Desaladora en Benítez ya fueron vallados después del desalojo realizado el pasado martes. La operación se centra ahora en el asentamiento del Trampolín, donde permanecen más de 3.500 personas.