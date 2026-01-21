Las grúas trabajan en levantar el tren Iryo para llegar al Alvia

Los trabajos para remolcar el tren Iryo desde la zona del siniestro a su paso por el término de Adamuz en dirección hacia la estación de Villanueva de Córdoba comenzaron este martes por la tarde. Dos grúas de gran tonelaje incoporadas a las tares iniciaron el levantamiento y enderezamiento de vagones pasadas las 15.00 horas. Al respecto, los trabajos se impulsaban a la par que se recuperaban los tres cadáveres que continuaban en el interior del tren Alvia, a unos metros del Iryo, y que se deslizó por un talud de cuatro metros. Durante la noche y la madrugada los trabajos se centraron en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo y en apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada realizó labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se incorporaron al trabajo a primera hora de ayer, según informó la Junta de Andalucía.

Los forenses completaron hasta ahora la autopsia a 38 de los fallecidos y hay 43 denuncias por desapariciones

En relación con el tren Iryo, la Guardia Civil pidió inmovilizar el vagón 6 para analizar su posible relación con las causas del accidente ferroviario. La Benemérita se está centrando en recabar todas las evidencias, incluyendo las roturas de los raíles y también posibles desperfectos en las rodaduras o sistemas de anclajes de los trenes. Las pruebas en la “zona cero” las está recopilando desde el primer momento el Equipo Central de Inspecciones Oculares de Criminalística, en coordinación con el juzgado de Montoro que estaba de guardia cuando ocurrió el accidente. El informe preliminar y las conclusiones dependerán del Comité de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

El Gobierno estudia celebrar un funeral de Estado por las víctimas en las próximas semanas en la ciudad de huelva

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios determinó que será necesario analizar en laboratorio “los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento” e inspeccionará en taller la rodadura del tren Iryo, tras el accidente ferroviario. Así lo recogió la comisión en su primer análisis tras el siniestro, donde también anunció que “se van a extraer los datos de los registradores jurídicos embarcados de ambos trenes” y que se solicitó a Adif “información sobre los registros de circulaciones por Adamuz en los dos días anteriores al suceso”.

“Va a ser algo difícil de olvidar”, reconoce el alcalde de Adamuz

El número de fallecidos asciende al menos a 42 personas. Mientras, el número de heridos ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) descendió a nueve. Los forenses completaron hasta ahora la autopsia de 38 fallecidos y hay 43 denuncias por desapariciones. Por otra parte, ayer se conoció que el Gobierno quiere celebrar un funeral de Estado y contempla hacerlo pronto.