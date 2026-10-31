La Guardia Civil inspecciona “palmo a palmo” los vagones del accidente de Urda

La búsqueda de víctimas en la zona cero del accidente ferroviario de Urda (Toledo) entra en su recta final. La Guardia Civil afrontó ayer otra batida entre los vagones siniestrados para descartar la presencia de más restos humanos, con la previsión de que el operativo pueda darse por finalizado el fin de semana. La actividad en el lugar del accidente se ha ido reduciendo progresivamente conforme avanzan las labores de búsqueda y rescate. De hecho, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya se ha retirado de la zona cero, mientras que la Guardia Civil mantiene desplegados a los últimos equipos especializados encargados de inspeccionar los trenes accidentados.

Así lo explicó la portavoz de la Guardia Civil Teresa Albacete, quien detalló que durante la mañana de ayer trabajaron en el lugar más de un centenar de agentes, aunque el dispositivo ha llegado a movilizar a más de 1.000 efectivos de diferentes especialidades desde que se produjo el accidente el pasado miércoles.

Perros especializados

La principal actuación de la jornada de ayer volvió a centrarse en la búsqueda de posibles restos humanos mediante el despliegue del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, que ha movilizado a cuatro guías acompañados de otros tantos perros especializados en la detección de restos biológicos. “El servicio cinológico volverá a acceder a la zona del accidente, volverá a peinar palmo a palmo cada vagón de los trenes accidentados en búsqueda de los últimos posibles restos o víctimas que queden en el lugar y cuando ellos se hayan cerciorado de que no queda nadie, finalizará la búsqueda”, señaló la portavoz de la Guardia Civil.

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Aunque las previsiones apuntan a que esta podría ser la última batida antes de levantar el dispositivo de búsqueda y rescate, la portavoz de la Guardia Civil evitó confirmar una fecha concreta para su finalización. En este sentido, insistió en que los agentes permanecerán en el lugar hasta que los especialistas tengan la certeza de que no quedan víctimas ni restos humanos por localizar entre los vagones. “En el momento en el que tengamos certeza de que no queda ningún rastro ni ninguna víctima, lo que es el operativo de búsqueda y rescate, ese operativo finalizará”, precisó la portavoz de la Guardia Civil. De confirmarse, los agentes podrían dar por concluida esta fase del dispositivo este fin de semana, después de tres jornadas de intensos trabajos en el lugar del siniestro. No obstante, Albacete aclaró que la finalización de las tareas de búsqueda no supondrá el cierre de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, que continuarán en las próximas semanas.