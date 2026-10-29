Pedro Sánchez se compromete a reforzar la seguridad de los trenes para evitar más accidentes

"Que no vuelva a suceder". Con el objetivo de evitar un nuevo accidente ferroviario como el sucedido ayer en Toledo, que deja ya un total de 69 personas fallecidas en la misma línea en la que hace nueve meses perdían la vida otras 46, a la altura de Adamuz, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "reforzar la seguridad" en las líneas de tren.

Tras participar en la reunión del centro de coordinación organizado tras el accidente, Sánchez ha vuelto a asegurar que el gobierno que dirige trabajará para esclarecer "hasta el último detalle" sobre las causas del siniestro, que ha definido como "una fatalidad".

Y, mientras se avanza para dar respuestas a los afectados y sus familias, se llevará a cabo —ha dicho— un resarcimiento "desde el punto de vista material" a los familiares de los fallecidos en el accidente.

Por el momento, las labores se están centrando en levantar los cadáveres que aún permanecen en la zona del accidente, en identificar los cuerpos y en atender a los heridos que siguen hospitalizados, alrededor de medio centenar en estos momentos.

Dimisión del ministro de Transportes

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que Sánchez mantenga en su cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente, a la vista de la magnitud de la tragedia que ayer tuvo lugar en Urda, y que se suma a la de Adamuz.

"Las responsabilidades políticas no son opcionales, son exigibles, ética y moralmente", ha subrayado, tras visitar el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, al tiempo que ha censurado que el titular de Transportes haya buscado "echar la culpa a un operador de Atocha".

En todo caso, no ha profundizado más en la situación generada a raíz del accidente, alegando que en momentos como este, en los que todavía hay que enterrar a los fallecidos, los representantes públicos deben actuar con "cabeza fría y respeto".

En cambio, a la derecha del PP, Vox ha acudido al Tribunal Supremo para presentar una querella contra Puente, a quien le achacan delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones como consecuencia del accidente.

"No se le atribuye una responsabilidad objetiva por el cargo ni por los actos de sus subordinados, sino la omisión de sus deberes personales de garantía, con reserva de ampliación frente a quienes resulten responsables", señala en su escrito de denuncia la formación que lidera Santiago Abascal, según Europa Press.

Mientras tanto, la otra pata del gobierno, Sumar, ya ha pedido la comparecencia del ministro en el Congreso para aclarar lo sucedido; y fuerzas de izquierda como ERC y Podemos han reprobado que Puente haya depositado la culpa en un trabajador del centro de control. Lo sucedido, a juicio de Gabriel Rufián, "requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladar las responsabilidades", al tiempo que Irene Montero ha subrayado que "todo el mundo ve que el sistema falla".