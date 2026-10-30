La emigración recuerda a Fátima Báñez fallecida en el accidente ferroviario de Toledo

La emigración española recuerda a Fátima Báñez, exministra de Empleo y Seguridad Social, una de las personas fallecidas en el grave accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en la provincia de Toledo. La política onubense, de 59 años, se dirigía a Sevilla para asistir a un acto empresarial.

Báñez, que presidía la Fundación CEOE desde 2020, viajaba en el tren de la compañía Iryo que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y que fue alcanzado por un AVE de Renfe en las inmediaciones de Urda. La exministra tenía previsto participar en el Día de la Empresa, organizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)., como parte de sus responsabilidades en el ámbito empresarial, tras abandonar la primera línea política en 2019.

Durante las primeras horas posteriores al accidente, sus familiares y compañeros tanto del Partido Popular como la Fundación CEOE intentaron obtener información sobre su paradero. La patronal comunicó en sus redes sociales que estaban pendientes de noticias de su presidenta y expresó su consternación por el accidente.

La incertidumbre se prolongó durante horas, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona del siniestro y las autoridades actualizaban la información sobre las víctimas, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, incidía sobre las 4 de la tarde del jueves sobre la total ausencia de noticias sobre Báñez.

Su recuerdo entre los representantes de la emigración española

La confirmación de la noticia ha supuesto un mazazo, también, para quienes compartieron con ella espacios de diálogo institucional en el ámbito de la emigración española y de las políticas de atención a los ciudadanos residentes en el exterior. En su etapa al frente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, entre diciembre de 2011 y junio de 2018, Fátima Báñez mantuvo un estrecho contacto con la emigración española, a través, entre otros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE).

Maite Michelón, histórica consejera del Consejo, ha expresaba tras confirmarse la noticia, su profundo dolor por la muerte de Fátima Báñez, a quien recuerda como una persona cercana, trabajadora y comprometida con quienes más lo necesitaban. Michelón vivió con mucha angustia las horas posteriores al accidente en su propia familia, ante la posibilidad de que su nieto, médico en Toledo, viajara en el tren afectado. "Con el dolor que puedo estar porque incluso mis nietos están en Toledo, llevamos un susto tremendo porque mi nieto va a trabajar en el tren a Madrid", relata Michelón, quien reconoce la enorme preocupación que sintió desde primera hora de la mañana.

La ex-ministra Fátima Báñez durante la inaugración de un pleno del CGCEE en 2014 junto al entonces presidente Eduardo Dizy y a Marina del Corral

Más allá de la angustia personal, Michelón ha querido dedicar sus palabras a recordar la exministra, a quien define como "una persona maravillosa" y una referente por su forma de trabajar y relacionarse con los demás."Una ministra que para nosotros fue un ejemplo de trabajo, de solidaridad, un cariño que siempre ha tenido para todos y siempre ha estado presente", señala.

La consejera del CGCEE destaca también la relación de Báñez con el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), donde, según recuerda, mantuvo una actitud de cercanía hacia sus integrantes."La recordamos con mucho cariño, con mucha satisfacción de ser una persona como era, humilde, agradable, de estar siempre cerca de los que necesitan", afirma Michelón e insiste en que el recuerdo que conserva de Báñez está marcado por su honestidad y su dedicación profesional. "No sabes cuánto siento lo que pasó, qué nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros en la familia, pero me con un gran recuerdo de Fátima, una persona trabajadora y sincera, una más de nosotros trabajando", expresa.

La consejera lamenta también la pérdida por su juventud y las circunstancias de su fallecimiento: "Lamento que, una persona muy joven todavía, se vaya de esta manera y lamento enormemente tener que despedir con lágrimas a Fátima Ibáñez porque la verdad que a mí las despedidas no me gustan, pero sí me gustaría haberlo hecho mejor con una sonrisa y un abrazo y no con lágrimas y penas en el alma".

Eduardo Pahino, también consejero del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) por República Dominicana, ha expresado su pesar por su fallecimiento. "Lamento mucho que se haya confirmada que esté entre las víctimas del accidente de los trenes de alta velocidad ocurridas en la provincia de Toledo, mando mis condolencias a la CEOE y al propio Partido Popular por este luctuoso suceso".

El consejero recuerda un encuentro institucional con la entonces ministra durante un pleno del Consejo General, una experiencia que tiene especialmente presente."Me acuerdo perfectamente de la visita de la ministra Báñez al Pleno del Consejo General, en la que tuvo el detalle de saludar a todos los consejeros. Lo tengo en la mente, fotografiado", afirma.

Foto de familia del Pleno del CGCEE de 2014 | La Región Internacional

Pahino diferencia ese recuerdo personal de su evaluación de la gestión política de Báñez desde la perspectiva de la ciudadanía española residente en el exterior."Por lo demás, ya desde el punto de vista institucional y en lo que me compete como responsable de los españoles en el exterior por la República Dominicana ,como consejero general, la verdad es que "el mandato de la ministra Báñez pasó sin pena ni gloria".

Entre los aspectos que cuestiona se encuentra la eliminación del complemento a mínimos de las pensiones contributivas para determinados españoles residentes en el exterior, una medida que considera discriminatoria en comparación con la situación de quienes viven en España. " Se nos discriminó. No es lo mismo que vivas en España que vivas fuera. Si vives en España tienes derecho al complemento a mínimos, si vives fuera no", señala.

Otro de los asuntos con los que Pahino fue crítico fue con el voto rogado. Según el consejero, durante la etapa de Báñez al frente del Ministerio no se impulsaron medidas suficientes para su eliminación."En su mandato también se consolidó el voto rogado. No hizo nada por eliminarlo. No digo que no haya hecho nada por la emigración, pero creo que lo que ha hecho es negativo. Una ministra sumamente restrictiva y de recortar derechos para los españoles en el exterior".

Pahino concluye reconociendo la dificultad de formular estas críticas en un momento tan triste. "Lamento tener que decir esto porque suena feo que, siendo una víctima de este accidente, yo no tenga de ella una buena opinión como ministra", concluye Pahino.

Uno de los momentos que hoy recupera la memoria de la emigración es su intervención ante este órgano en septiembre de 2014, en la que se dirigió a los representantes de la diáspora con unas palabras de reconocimiento que quedaron especialmente asociadas a aquel encuentro: "Sois lo mejor de la marca España".

Fátima Báñez y Marina del Corral, junto a los periodistas de La Región Internacional, Elías Domingo (primero por la izquierda), Almudena Iglesias, Marcelo Carbone y Santiago Bande | La Región Internacional

En su intervención ante el Pleno del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, la entonces ministra destacó la contribución de los españoles en el exterior y les animó a seguir proyectando la imagen de España en sus países de residencia. También apeló a la confianza y al compromiso con quienes vivían fuera de las fronteras españolas.

La recuperación de las imágenes de aquel pleno nos permiten recordar hoy a Fátima Báñez junto a los representantes de los españoles residentes en el exterior Para la emigración española, su fallecimiento se suma al dolor provocado por una tragedia ferroviaria que ha conmocionado, nuevamente, al país.