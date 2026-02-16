Guardiola remarca que quiere que Vox sea “socio de gobierno”

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, la “popular” María Guardiola, remarcó que quiere que Vox sea su “socio de gobierno”, y destacó que a su partido y al de Santiago Abascal les unen “muchas más cosas” de las que los “separan”. Así, subrayó que su objetivo es “sacar adelante un buen pacto de gobierno” en el que se sientan “cómodos”, tanto Vox como el PP, y se mostró “completamente convencida” de que la negociación entre ambos “tiene que salir bien”. “Voy a poner todo de mi parte. Ya lo estoy haciendo”, espetó.

En este sentido, añadió que su objetivo principal no sólo es ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sino poder alcanzar un “pacto de gobierno” que permita que Extremadura tenga “un gobierno fuerte y estable”, para poder “seguir transformando la región” como -subraya- lleva haciendo durante dos años y medio, desde que ella accedió al poder en la comunidad. “A la vista están los frutos de este Gobierno. Extremadura ya no es la que era. Quiero llegar a un buen acuerdo de gobierno, es lo que han pedido los extremeños en las urnas”, ahondó Guardiola.

En este marco, señaló que alcanzar un acuerdo con Vox es “la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos”, y se mostró “convencida” de que el partido de Abascal “quiere lo mismo”, es decir, “trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible”. “(Pactar con Vox) Es la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos. En eso tenemos que trabajar. Yo he tendido mi mano desde el primer momento. Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Somos partidos diferentes con sensibilidades distintas, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Lo necesita toda España, pero especialmente Extremadura”, insistió.

En cuanto a los motivos por los que aún no se alcanzó un acuerdo PP-Vox en Extremadura, Guardiola apuntó que “todavía queda tiempo” y que tienen que sentarse y “atender a lo que han dicho los ciudadanos”. Finalmente, sobre una posible repetición electoral en Extremadura, María Guardiola defendió que esto “no es lo que quieren los ciudadanos”, ni es tampoco “la mejor opción” porque “sería una pérdida de tiempo”.