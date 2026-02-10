Vox avanza un “no rotundo” a investir a María Guardiola en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, avanzó ayer el “no rotundo” de la formación a la investidura de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, si no permite a Vox implementar sus políticas con garantías. “El PP sigue repitiendo esa mentira de que Vox quiere imponer el 100% de su programa. En absoluto, nosotros somos responsables, pero exigimos la proporcionalidad que nos han dado las urnas”, aseguró en declaraciones a periodistas en el Parlament de Catalunya.

Guardiola concurrirá al debate de investidura en la Asamblea como candidata para repetir como jefa del Ejecutivo regional y, aunque hasta el momento no cuenta con los apoyos suficientes para lograrlo, mostró su confianza en que un acuerdo con Vox es posible para cuando se convoque esa sesión de investidura, con el 3 de marzo como fecha máxima para su celebración.

Ante su intención de presentarse a la investidura, Garriga lamentó que “el PP no ha entendido el resultado y el veredicto de las urnas” y aseguró que no obtendrá el apoyo de Vox porque Guardiola no está dispuesta, a su juicio, a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños. “Todas esas políticas que queremos impulsar desde las instituciones tenemos que tener las garantías para poderlas impulsar”, y señaló cuestiones como bajar los impuestos, seguridad, inmigración o acceso a la vivienda.