Hacienda fija los objetivos de estabilidad para los Presupuestos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, reunirá este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera y a la Comisión Nacional de Administración Local para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas de cara a los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Tras presentar el cuadro macroeconómico con mejores previsiones de crecimiento, el Ejecutivo abre así la fase de negociación con las comunidades autónomas sobre el reparto del déficit y las metas de estabilidad presupuestaria.

Fuentes del Gobierno señalan que el Consejo de Ministros podría aprobar este martes el techo de gasto y los objetivos de estabilidad, antes de remitirlos al Congreso para su votación.

El pleno del 14 de julio abordará estas metas y, si fueran rechazadas, se celebrará una segunda votación el día 23. Ambas sesiones serán extraordinarias.