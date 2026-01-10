Hallan los cuerpos sin vida de dos jóvenes en una obra de Logroño

La Policía Nacional ha hallado en la madrugada de este sábado los cuerpos sin vida de dos jóvenes, un chico de 20 años y una menor de 13, en la calle Marqués de Larios, en el barrio de Cascajos, en Logroño. Según las primeras investigaciones, los cadáveres no presentan signos de violencia.

De acuerdo con fuentes de la Delegación del Gobierno en La Rioja, alrededor de las 23:45 horas, una furgoneta azul impactó contra las vallas de protección de la obra que la empresa Coblansa está construyendo en el lugar, derribándolas. Las cámaras de seguridad de la construcción registraron que ambos jóvenes subieron a uno de los pisos del edificio y se precipitaron al vacío.

Tras el hallazgo, responsables de la obra, la Guardia Civil y la Policía Nacional se desplazaron inmediatamente al lugar. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso, aunque la Policía apunta a que podría tratarse de un acto voluntario de los jóvenes.

Se trata de un suceso de última hora, que ha conmocionado a la ciudad de Logroño. Las autoridades mantienen abierta la investigación y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte de los dos jóvenes.