Hidalgo: “No conozco crédito tan duro como el de Air Europa”

El ex consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, declaró ayer martes en el Tribunal Supremo como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, en una pieza vinculada a la investigación sobre presuntas irregularidades durante la pandemia.

Hidalgo negó de forma tajante haber entregado 500.000 euros a Ábalos o a Koldo García a cambio del préstamo concedido por el Gobierno a la aerolínea en el marco del rescate de la compañía, así como cualquier tipo de contraprestación vinculada a esa operación. También rechazó que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tuviera influencia en el proceso.

El exdirectivo explicó que Víctor de Aldama actuó como “canal de comunicación” con distintos ministerios durante las gestiones del préstamo y reconoció que él mismo decidió contratarlo para tareas de asesoramiento e interlocución institucional. Según su declaración, el empresario formaba parte de un equipo “muy amplio” implicado en la obtención de la ayuda pública.

Hidalgo añadió que mantuvo reuniones con Ábalos en su condición de ministro de Transportes y situó al Ministerio de Economía como el principal responsable en la tramitación del préstamo. Además, negó haber realizado pagos o prebendas al entonces titular de Transportes y descartó cualquier vinculación irregular con el rescate de la aerolínea.

Papel de la SEPI

Asimismo, Hidalgo subrayó que el préstamo tuvo “muchísima importancia” para Air Europa porque al comienzo de la crisis sanitaria Globalia -grupo matriz- “solamente recibió 140 millones de euros”. “Y la pandemia se extendió, cuando muchos competidores, ya a los 20 días de iniciarse la pandemia, habían recibido 1.000 millones”, señaló, para añadir que para Globalia, con 18.000 empleados y una facturación de 5.000 millones, “la sangría de caja era muy importante” debido al coronavirus.

El exCEO de Air Europa criticó que el préstamo “fue todo impuesto por SEPI” con unas condiciones durísimas, “realmente sibilinas”. “Yo desconozco ningún préstamo que se haya dado en España donde se destituya al consejero delegado, en este caso a mí”, reiteró. “Ningún préstamo se ha dado con esas condiciones. Y además, estrangulando a la compañía Globalia, tuvimos que vender dos hoteles. Y encima, interviniendo prácticamente a la compañía”, sostuvo.

Además, afirmó que no tiene constancia de que se publicara una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes sobre el préstamo y que “nunca se pidió” la misma. Y agregó que “lo único que pedía” Air Europa “era un documento oficial por parte de SEPI”, que se fechó el 9 de septiembre de 2020, para poderlo “enseñar a los acreedores, que la mayoría eran extranjeros”, y poder decirles que el proceso estaba “en marcha”.