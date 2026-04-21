Carta abierta al líder del PP

Señor Feijóo: Haciendo memoria, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que afrontar una serie de sucesos: pandemia covid-19, volcán de La Palma, borrasca Filomena, apagón, dana, incendios… Y el Partido Popular, con usted a la cabeza, en lugar de colaborar en esas situaciones extremas, se ha dedicado a criticar la gestión del presidente del Gobierno, en un claro intento de “ponerlo a los pies de los caballos”. Su comportamiento es el de un opositor tóxico.

En el Congreso de los Diputados, señor Feijóo, su comportamiento lleva implícito insultar y descalificar al presidente del Gobierno; y éste, a su vez, contrataca con otra retahíla de agravios y reprobaciones. Y así, entre dimes y diretes, transcurren las insustanciales sesiones, sin aportar nada significativo. Resulta vergonzoso e inaceptable -y tendría que ser sancionable- que, durante una de las sesiones, en un mezquino gesto de arrogancia, haciendo gala de su habitual incontinencia verbal, señor Feijóo, le haya preguntado al presidente del Gobierno: “¿En qué clase de prostíbulo se ha criado usted, señor Sánchez?”. Esta frase “lapidaria”, que lastrará su mochila política, es señal inequívoca de que usted se está radicalizando.

Ahora su dependencia de Vox es todavía mayor. Lo que significará una incuestionable pérdida de autoridad

Del mismo modo, al pronunciarse usted sobre la aplicación de la eutanasia a la joven catalana de 25 años Noelia Castillo, aseveró como “fallo de las instituciones” y “fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez” permitir lo que usted ha calificado como una “ejecución”. Lo que propició que la presidenta del Congreso lo llamara al orden recordándole que aquí ya no se ejecuta a nadie.

Usted, señor Feijóo, que “desembarcó” en Madrid portando el estandarte de adalid de las cuatro mayorías absolutas en Galicia para optar a presidir el Gobierno de España, ha fracasado en sus primeras Elecciones Generales. Ese hecho lo ha convertido en rehén de sus propias frustraciones, poseído por una enfermiza ambición de poder que es la causante de su permanente estado de ansiedad y crispación.

Usted, con el objetivo de distanciarse de Vox, ha propiciado el adelanto de elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón, y en Castilla y León, en la confianza de que su formación política obtendría la mayoría suficiente que le permitiera gobernar en solitario. Pero no lo ha conseguido. Por el contrario, ahora su dependencia de Vox es todavía mayor. Lo que significará una incuestionable pérdida de autoridad.

Si algún día llega usted a presidir el Gobierno de España, señor Feijóo, recuerde que: “Quien siembra vientos, recoge tempestades”. Amén.

Roberto Núñez Porto

(Vilagarcía de Arousa)