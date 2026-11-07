Homenaje vecinal a Maricarmen frente a la vivienda de Retiro a un mes de su fallecimiento

Altar en homenaje a Maricarmen Abascal durante la acampada por la vivienda , en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026

El Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Retiro Norte y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) organizan este sábado un acto de recuerdo y homenaje a Maricarmen Abascal al cumplirse un mes de su fallecimiento, según ha informado la federación en un comunicado.

La cita se desarrollará a partir de las 19:00 horas frente a las puertas del inmueble donde residió durante más de 70 años, situado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Las dos entidades que respaldaron a la vecina durante su conflicto legal para no perder su vivienda han coordinado la convocatoria a pie de calle junto a la FRAVM.

"A pesar de que tras varios años de batalla Maricarmen consiguió ganar la partida a Urbagestión, el fondo buitre que llegó a expulsarla de su casa, nuestra vecina no pudo regresar a su hogar para pasar allí sus últimos días, al fallecer en el hospital en el que fue ingresada tras su desalojo. Pero su compromiso y determinación por luchar por lo que es justo viven hoy en las miles y miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que en estos momentos se movilizan por el derecho a un techo digno y preparan la huelga general del 11N", denuncian las organizaciones en su manifiesto.

El acto contará con la intervención de un familiar directo de Maricarmen y con la participación musical del coro EnTreCantos, que interpretará composiciones de Frank Sinatra, cantante predilecto de la homenajeada.