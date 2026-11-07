Homenaje vecinal a Maricarmen frente a la vivienda de Retiro a un mes de su fallecimiento
SINDICATO DE INQUILINAS
El Sindicato de Inquilinas y la FRAVM conmemoran en la calle Sainz de Baranda a la vecina expulsada por Urbagestión, cuya causa vinculan con las movilizaciones y la huelga general del 11N
El Sindicato de Inquilinas, la Asociación Vecinal Retiro Norte y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) organizan este sábado un acto de recuerdo y homenaje a Maricarmen Abascal al cumplirse un mes de su fallecimiento, según ha informado la federación en un comunicado.
La cita se desarrollará a partir de las 19:00 horas frente a las puertas del inmueble donde residió durante más de 70 años, situado en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Las dos entidades que respaldaron a la vecina durante su conflicto legal para no perder su vivienda han coordinado la convocatoria a pie de calle junto a la FRAVM.
"A pesar de que tras varios años de batalla Maricarmen consiguió ganar la partida a Urbagestión, el fondo buitre que llegó a expulsarla de su casa, nuestra vecina no pudo regresar a su hogar para pasar allí sus últimos días, al fallecer en el hospital en el que fue ingresada tras su desalojo. Pero su compromiso y determinación por luchar por lo que es justo viven hoy en las miles y miles de personas, muchas de ellas jóvenes, que en estos momentos se movilizan por el derecho a un techo digno y preparan la huelga general del 11N", denuncian las organizaciones en su manifiesto.
El acto contará con la intervención de un familiar directo de Maricarmen y con la participación musical del coro EnTreCantos, que interpretará composiciones de Frank Sinatra, cantante predilecto de la homenajeada.
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