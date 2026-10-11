Maricarmen, omnipresente

La sombra de Maricarmen marca la precampaña. Omnipresente generadora de tensiones. Nadie hubiera dicho que su figura de anciana vulnerable que acaba de morir derivaría en excusa para que, a uno y otro lado de la barricada, los partidos se entregasen a la malsana dinámica del insulto y la descalificación. Incluso de las amenazas: “No habrá paz en las calles de Madrid”, advierten desde la parte más izquierdosa del Gobierno.

Todo ello al servicio de las razones esgrimidas por Sánchez para justificar el adelanto de las elecciones. Según él, se trata de ampliar esa “mayoría progresista” que últimamente iba de derrota en derrota después de ocho años “dando respuestas a las preocupaciones de la gente”. Jugando en casa y encantado de haberse conocido, le faltó decir que pudo haber seguido haciendo el bien durante unos meses más, pero no soportó -en eso sí fue explícito- que el Parlamento se pusiera en contra de la gente.

A la espera de que las joyas de Zapatero, el caos de Ceuta, las tenebrosas andanzas de las cloacas del sanchismo o el engorde artificial del censo de votantes desplacen a Maricarmen, Sánchez apuesta todo al problema de la vivienda en sus planes de seguir como sea en la Moncloa.

Ni Maricarmen hubiera aprobado que en su nombre se riñese a la legítima representación del pueblo soberano por haber rechazado dos decretos en materia de vivienda, puesto que “la gente” organizada institucionalmente es el Parlamento. No tiene sentido acusarle de darse la espalda a sí mismo, sobre todo si cinco minutos después se repite la suerte en otra ventanilla de la misma institución. O sea, en la Diputación Permanente, que es el mismo Parlamento y la misma representación del pueblo soberano a la espera de que las urnas vuelvan a repartir cartas.

A la espera de que las joyas de Zapatero, el caos de Ceuta, las tenebrosas andanzas de las cloacas del sanchismo o el engorde artificial del censo de votantes desplacen a Maricarmen, Sánchez apuesta todo al problema de la vivienda en sus planes de seguir como sea en la Moncloa.

Un problema visto en perspectiva humanitaria y no ideológica, lo cual es otra de las aberraciones latentes que Sánchez ha colocado en la precampaña. ¿O acaso no es una asignatura pendiente de la izquierda, desde el punto de vista ideológico, haber permitido a lo largo de estos últimos ocho años que el mercado haya aplastado el mandato constitucional del derecho de los españoles a una vivienda digna?

“No vamos a permitir un desahucio más”, dice. Eso mismo dijo cuando formó Gobierno después de las elecciones del verano de 2023. Más de tres años después sostiene casi en la misma tacada que los dos decretos pendientes de convalidación “no resolverán por sí solos el problema de la vivienda”, seguramente consciente de que, en palabras del ministro Puente, “no tenemos herramientas”. Y es verdad, salvo que se ataque un asunto tan descentralizado por la vía del pacto de Estado que concierte a las tres administraciones (central, autonómica y local).

Pero me parece que no está el horno para esos bollos.