Ibarrola dice que UPN apoyaría "con las dos manos" una moción de censura Sánchez

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que si el Partido Popular presenta una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la formación regionalista "votará que sí con las dos manos" y ha destacado que van dos semanas en las que los escándalos superan todo lo que se podría haber imaginado, en referencia a las últimas investigaciones judiciales por presuntos casos de corrupción. Ibarrola ha señalado, a preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, que los escándalos del Partido Socialista y de todo el entorno de Pedro Sánchez "son de tal magnitud que ya desde hace mucho tiempo esto debería haber acabado".

Además, ha lamentado "profundamente" que, en todo este escándalo de presuntas corrupciones que aparecen un día sí y otro no, uno de los protagonistas fundamentales sea navarro, sea Santos Cerdán —exsecretario de Organización del PSOE—, y tenga tanta relación con la presidenta Chivite y con todo el Gobierno de Navarra y el Partido Socialista de Navarra. "Hemos visto cosas que yo creo que ninguno nos hubiéramos imaginado y que hacen inviable ya que este Gobierno continúe", ha señalado. Así, Ibarrola ha considerado que "la presión ahora estaría en los socios de Gobierno que mantienen esta situación".

Críticas a la gestión de Chivite y la viabilidad del Gobierno

"Desde UPN, todo lo que podamos hacer y esté en nuestra mano lo haremos, porque fundamentalmente los españoles y los navarros no nos merecemos gobernantes que tengan sombra alguna de corrupción a su alrededor", ha asegurado. Sobre la posibilidad de que se presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, Cristina Ibarrola ha afirmado que "si no han presentado ya una moción de censura será porque no tienen los apoyos suficientes, pero yo tampoco tengo mucho que hablar porque lo he dicho públicamente, UPN votará sí a una moción de censura si se presenta".

"Mantener un Gobierno con Pedro Sánchez es muy malo y perjudicial para los españoles como mantener un Gobierno con María Chivite es muy malo y perjudicial para los navarros", ha explicado la líder regionalista. Ibarrola ha lamentado que, desgraciadamente, de momento en Navarra, que es donde fundamentalmente se mueven como partido foralista que toma las decisiones para los navarros, no tendrían el apoyo suficiente para hacer una moción de censura contra el ejecutivo foral.