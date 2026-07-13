Identificados seis de los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha recibido las identificaciones de seis de las personas que fallecieron en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado un total de 13 muertos, entre quienes figuran cinco ciudadanos extranjeros y un español.

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, entre los identificados se encuentran una mujer de Francia, un hombre y una mujer de Reino Unido, un varón de Bélgica, y una mujer de Estados Unidos que estaba casada con un varón español, también fallecido.

Además de estos tres hombres y tres mujeres, el órgano judicial ha recibido también los datos de un séptimo fallecido cuya identificación precisa de nuevos análisis para confirmar su plena identificación, lo que se prevé pueda efectuarse durante la tarde de este lunes. Además, está previsto poder comunicar en las próximas horas otras tres identidades.

Junto con estos seis fallecidos ya identificados las autoridades también cuentan con los datos de filiación de una mujer británica de 93 años que falleció este domingo en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería al no conseguir sobreponerse de sus heridas, ya que tenía el 20 por ciento de su cuerpo afectado.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en una nota, se han iniciado ya las primeras comunicaciones a los familiares de las víctimas de los fallecidos. Esta comunicación la realiza de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañados por un psicólogo.

El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes está concluyendo gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos. Cabe recordar que, según la última actualización, son diez las denuncias formalizadas por desaparición de allegados en el incendio.

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un corto periodo de tiempo se podría tener la identificación de todas las víctimas.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo el perfil genético de los 12 fallecidos en el incendio de Los Gallardos. El único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.