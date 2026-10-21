Incendia la barra de un bar porque no había mayonesa para su montadito

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla tiene previsto acoger este miércoles, 21 de octubre, el juicio contra el hombre detenido en agosto del pasado año 2025 por incendiar la barra del bar "Las Postas", ubicado en la Avenida de Cádiz del municipio sevillano Los Palacios y Villafranca, tras pedir "mayonesa o kétchup" para su montadito y obtener una respuesta negativa por parte de los camareros.

El encausado enfrenta una petición fiscal de 11 años de prisión por un presunto delito de incendio, según consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press.

Los hechos se remontan al 20 de agosto de 2025, cuando el investigado se dirigió a este establecimiento y, "tras discutir con uno de los dueños", roció una botella de plástico llena de gasolina en la barra precisamente tras obtener esta negativa.

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Los daños han sido tasados en más de 9.000 euros, si bien la propagación del fuego se pudo evitar por la rápida intervención de terceras personas. Cabe recordar que el propietario, en el momento de los hechos, comentó a esta agencia que en un primer momento el hombre mostró "normalidad" ante la falta de ambas salsas.

"Pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", detallaba entonces el dueño del establecimiento, José Antonio Caballero.

"Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde. Fue tremendo", indicaba el propietario, quien expresaba que una de las empleadas corrió tras el individuo avisando del incidente que había provocado. "Por suerte, dos chicos la escucharon y lo retuvieron hasta que llegó la policía".