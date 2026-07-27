Un incendio en la catenaria del metro de Barcelona deja 137 afectados por inhalación de humo

Un incendio originado este lunes en la catenaria de la línea 1 (L1) del Metro de Barcelona obligó a evacuar un tren, desalojar varias estaciones y atender a 137 personas, la mayoría por inhalación de humo. De ellas, 39 tuvieron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios, aunque ninguna presenta heridas de gravedad.

El fuego se declaró a primera hora de la tarde entre las estaciones de Glòries y Clot, lo que provocó una intensa humareda que afectó a un convoy detenido en el túnel. Ante la rápida propagación del humo, numerosos pasajeros abrieron las puertas del tren y escaparon caminando por las vías hasta las estaciones más cercanas, mientras otros esperaron la llegada de los equipos de emergencia.

Los Bombers de Barcelona lograron extinguir el incendio y Protecció Civil activó el plan Ferrocat para coordinar la respuesta. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó 24 ambulancias y atendió a los afectados, de los que 131 presentaban lesiones leves y seis fueron clasificados como menos graves. Ninguno se encuentra en riesgo vital.

Como consecuencia del incidente, la circulación de la L1 quedó interrumpida durante varias horas entre Universitat y La Sagrera, mientras que también se vieron afectadas las líneas de autobús H12, V25 y 192. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitó un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo originarse por el desprendimiento del revestimiento de la catenaria, aunque los técnicos continúan analizando las causas. Una vez extinguidas las llamas y evacuados los pasajeros, los equipos trabajaron en la ventilación del túnel y en la reparación de la infraestructura con el objetivo de restablecer el servicio desde primera hora del martes.

El suceso provocó escenas de tensión y pánico entre los asistentes, que abandonaron el tren y las estaciones envueltos en humo. Algunos viajeros tuvieron que recibir oxígeno en la vía pública mientras eran atendidos por los servicios sanitarios.