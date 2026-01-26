La investigación apunta a la "rotura de la soldadura" de la vía como causa principal del accidente de Adamuz

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, señaló que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) es la rotura de una soldadura. “Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura”, apuntó en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Barrón se mostró convencido de que se llegará al fondo de la cuestión, no solo en conocer la causa de la rotura, sino en ir “mucho más allá” para determinar el por qué y cómo se rompió y, posteriormente, saber cómo se podría haber evitado. El presidente de la CIAF cree que esta semana será decisiva para la investigación, puesto que va a ser cuando se empiecen a tener ya las pruebas más contundentes.

Respecto a la presencia de carriles fabricados en 1989 en la línea Madrid-Andalucía, Barrón aseguró que “no le sorprende”, siempre que estén en buen estado, al mismo tiempo que recordó que hay una serie de criterios para renovar los carriles. En este sentido, Adif llevó a cabo una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla, tras 30 años en funcionamiento, si bien Barrón criticó que “no ha sido así”, en alusión a la palabra “integral”. “Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba problemas que podían llegar a ser críticos, alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar”, argumentó.

Remodelación de la línea

Precisamente, una de las cosas que pedirá a Adif será un informe en el que se detalle qué se hizo en la remodelación de la línea, justificando por qué en unos tramos sí se ha actuado y en otros, no. En cuanto a otros elementos de la vía, indicó que el balasto no parece que tenga una intervención especial en ese accidente.

Por otra parte, desde el punto de vista de la seguridad, Barrón no cree, en principio, que sea necesario aumentar el número de personal a bordo. Entre otras recomendaciones, insta a aumentar la separación entre ejes de vía: “Personalmente, creo que la distancia entre vías tendría que tender a ser 5 metros siempre. En este caso, es una línea antigua y tiene 4,3 metros; en algunas líneas más modernas se va a 4,5 y yo creo que somos un poco tacaños en eso”. “También hay unos dispositivos, que hemos visto en Japón y que todos los bogies de alta velocidad tienen, que son una especie de lengüeta cuya función es, que en caso de descarrile, chocar contra el carril y evitar que se desplace. Son cuestiones de diseño que habrá que analizar”, añadió. Por último, reiteró la independencia de la comisión que preside: “No hemos tenido ningún tipo de injerencia, ni de sugerencia de ningún tipo”.

El PP no descarta la vía judicial para los responsables

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, considera que hay una “responsabilidad directa” del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y no descartó recurrir a la vía judicial en función de la información de la que el partido vaya disponiendo. Bravo indicó que el Gobierno de Pedro Sánchez “ha incurrido en un falso debate” sobre las causas del descarrilamiento. “La rotura de la vía es la causa. ¿Y la vía de quién depende? Pues eso”, manifestó. Según añadió, eso significa que se pusieron en circulación trenes de alta velocidad sin constatar el estado real de las vías ni atender las quejas de los maquinistas, que “habían advertido” sobre los riesgos de la línea Madrid-Andalucía y de otras.

Puente: “Si soy yo, tendré que ser si es que tengo responsabilidad”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | Matias Chiofalo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, niega la acusación del PP de opacidad en las explicaciones sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y, en cuanto a las responsabilidades que le exigen, advirtió que “caerá quien tenga que caer” y si es él “pues tendrá que ser” si es que tiene “alguna responsabilidad”. “Yo no he mentido en ningún momento”, exclamó.

Lo que quiere, añadió, es saber “lo que ha pasado” porque su responsabilidad está en intentar evitar que se vuelva a producir en el futuro. “Eso es lo único que me importa”, recalcó. En este sentido, quiso dejar claro que si alguien cometió alguna irregularidad, “que pague por ello”. “Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos, o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer”, advirtió y en referencia a él mismo, dijo: “Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser si es que yo tengo alguna responsabilidad en esto”.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendió ayer que, aunque se hubiera auscultado la vía un día antes del accidente, “no se habría visto nada”. “La auscultación no nos hubiera ofrecido ninguna información relevante”, subrayó. Afirmó que el carril donde descarriló el tren Iryo en Córdoba es de reciente instalación (fabricado en 2023 e instalado en 2025). Sin embargo, la investigación apunta a un posible defecto de fabricación en la soldadura de una unión, con informaciones que indican que la rotura se produjo en la zona de conexión entre el tramo nuevo y otro anterior.