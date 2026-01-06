DENUNCIA EN EL SISTEMA VIOGÉN
Investigan la muerte violenta de una pareja como un crimen machista en Las Palmas de Gran Canaria
DENUNCIA EN EL SISTEMA VIOGÉN
La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cuerpos fueron hallados este martes con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria.
Las víctimas son una mujer de 43 años y un hombre de 35, según han confirmado fuentes policiales. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre lo ocurrido.
Sí se ha confirmado que en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogén) constaba una denuncia previa de la mujer contra el hombre, aunque dicha denuncia fue archivada en su momento.
En estos momentos, la actuación se encuentra en fase inicial, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, habiéndose decretado el secreto de las actuaciones. La Policía Nacional se ha limitado a confirmar el hallazgo de los cadáveres y ha evitado facilitar más información.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DENUNCIA EN EL SISTEMA VIOGÉN
Investigan la muerte violenta de una pareja como un crimen machista en Las Palmas de Gran Canaria
"SENSACIÓN DE AMENAZA"
Vídeo | El Rey recalca el compromiso de España con el orden global basado en normas
PRIMER ASESINATO MACHISA DEL AÑO
Detenido al hallar muerta a su expareja, una mujer de 38 años en Jaén con medidas de protección por violencia de género
COMPLICACIONES EN LA CARRETERA
La borrasca "Francis" deja 470 familias desalojadas en Andalucía y cambios en cabalgatas
Lo último
A TRAVÉS DE LA VENTANA
Vídeo | Los Reyes Magos visitan en grúa a los pacientes del Hospital de Ourense
DIPUTACIÓN DE OURENSE
El programa de Termalismo Social en Ourense: plazos y cómo solicitarlo