Investigan como violencia de género el asesinato con arma de fuego de una mujer en Málaga

La Policía Nacional está investigando como un presunto caso de violencia de género la muerte este viernes de una mujer de 51 años en el barrio de Palma-Palmilla, en Málaga. Los cuerpos de la víctima y de un hombre de 56 años fueron hallados con heridas de arma de fuego en una vivienda de la calle Guadalimar, después de que el sistema de Emergencias 112 Andalucía recibiera varios avisos de los vecinos en torno a las siete y media de la mañana.

Todo apunta a un crimen seguido de suicidio

Aunque habrá que esperar al resultado definitivo de las autopsias para confirmar los detalles, las primeras inspecciones policiales sobre el terreno indican que el hombre mató a la mujer con un arma de fuego y, justo después, se quitó la vida. El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga ya se ha hecho cargo de toda la investigación para esclarecer el caso por completo. Un dato importante que han adelantado las autoridades es que ninguno de los dos tenía antecedentes en el sistema VioGén, ni por denuncias previas entre ellos ni por relaciones anteriores.

Una dolorosa cifra que no deja de crecer en 2026

Tanto la Unidad contra la Violencia de Género como el Ministerio de Igualdad están cruzando datos para dar la confirmación oficial a este nuevo crimen machista. De ratificarse, esta mujer sería la víctima número 24 en lo que va de año en España y la quinta en Andalucía, convirtiendo lamentablemente a esta comunidad en la que registra más asesinatos de este tipo en el presente año.

Ante la gravedad de los hechos, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha querido expresar en sus redes sociales el rechazo absoluto de toda la sociedad ante esta terrible lacra, mandando todo su apoyo y condolencias a los familiares y amigos de la víctima.