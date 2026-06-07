Izquierda Unida pide al gobierno explicaciones claras y convincentes por los casos de corrupción

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha exigido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicaciones "claras y convincentes" por los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Además, Maillo le ha reclamado que asuma su responsabilidad por haber elegido a dos secretarios de Organización cuyas prácticas ha calificado de "rechazables".

"El PSOE tiene un problema con la corrupción. Si tuviera la casa limpia no habría base para esa estrategia de derribo. Sánchez tiene que dar explicaciones claras y convincentes y asumir la responsabilidad de haber elegido a dos responsables de Organización con prácticas rechazables y absolutamente desaconsejable", ha señalado Maíllo durante la presentación de su informe político ante la Coordinadora Federal de IU.

El portavoz de IU ha pedido al PSOE "espabilar" y ha reclamado a Sánchez conocer qué hacía "un expresidente del Gobierno dedicándose a promover el negocio de sus hijas con recepción de facturas de comisionistas amigos suyos". "O espabilan en el PSOE o les espabilamos por el bien del país", ha remarcado.

En este sentido, Maíllo ha insistido en que las explicaciones no son suficientes si no van acompañadas de medidas concretas. "Pedro Sánchez tiene que hacer algo más, que es lo que tiene que hacer un Gobierno, hablar con leyes".

Presupuestos Generales, una noticia positiva

Por otro lado, ha valorado como una "noticia positiva" el anuncio de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, aunque ha advertido de que no deben servir para tapar la "parálisis" del PSOE ante los casos de corrupción y ha insistido en la necesidad de recuperar la iniciativa política desde el Gobierno. "Todo Gobierno que se precie debe presentar presupuestos, pero no queremos que sea un conejo en la chistera para desviar la parálisis del PSOE en sus corruptelas", ha insistido.

Asimismo, ha acusado a la derecha y la extrema derecha de mostrar "sin pudor" sus intenciones políticas y ha atribuido esta actitud al temor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante el juicio del caso Kitchen y a la posibilidad de no lograr una victoria electoral.

"Vivimos momentos cruciales también en nuestro país. La derecha y la extrema derecha exhiben sus intenciones sin pudor. ¿Y por qué ahora y de forma tan grosera? Primero porque Feijóo tiene miedo ante el juicio del caso Kitchen y a no ganar las elecciones", ha dicho.

En esta línea, ha sostenido que Vox pretende aprovechar la coyuntura para entrar "con lanzallamas" en las instituciones y ha criticado las reuniones mantenidas por dirigentes del PP y Vox con el embajador de Estados Unidos en España.