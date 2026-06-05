Pedro Sánchez se desvincula de maniobras en el PSOE para torpedear a la justicia: "Yo no he hecho lo que me hicieron a mí"

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, se ha desvinculado de las maniobras supuestamente encargadas por el PSOE a la ya exmilitante socialista Leire Díez para entorpecer las investigaciones judiciales en curso sobre casos que afectan a su entorno político y personal. "Yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí", ha asegurado.

A su llegada a la cumbre de la Unión Europea en Montenegro, Sánchez ha insistido en que nunca tuvo información sobre las "andanzas" de Díez y se ha reafirmado en que, de haberlas conocido, no las habría consentido.

"Nunca avalé, nunca tuve información ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha sentenciado, saliendo así al paso de las alusiones de Leire Díez —en los mensajes analizados por la UCO— sobre que Sánchez estaba al tanto de su actividad.

Además, ha mostrado su apoyo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de conocerse que ambas mantuvieron contactos y reuniones con Díez.

En todo caso, Pedro Sánchez ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que el PSOE tome medidas judiciales contra la periodista, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información con el objetivo de definir los "siguientes pasos" a dar.