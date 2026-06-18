El juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de las oficinas de la empresa What The Fav

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el denominado caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha acordado la imputación de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

La decisión, recogida en un auto judicial, se adopta tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción y les permite personarse en la causa en calidad de investigadas para ejercer su derecho de defensa en el procedimiento abierto por presuntas irregularidades en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo de 53 millones de euros durante la pandemia.

El magistrado sostiene que existen indicios racionales suficientes para su citación como investigadas, al considerar su vinculación con una empresa supuestamente relacionada con el entramado investigado, así como su posición dentro de la estructura societaria.

En el caso de la secretaria del exmandatario, el juez le atribuye un papel relevante dentro de una presunta red de gestión documental y coordinación operativa vinculada al expediente.

La resolución subraya que la imputación es necesaria para garantizar sus derechos procesales y evitar que declaren como testigos en una fase en la que podrían verse afectadas por futuras atribuciones de responsabilidad.

El expresidente Zapatero declaró previamente en la causa y defendió la legalidad de la actividad empresarial de sus hijas, negando cualquier tipo de irregularidad.